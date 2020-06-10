Сьогодні намагаються вручити підозру одразу двом людям: Порошенку і Зеленському.

Бо ми переконані, що по сьогоднішніх діях пані Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського із вулиці Банкової. У цьому, на нашу думку, є склад кримінального злочину, а саме — втручання у діяльність Генпрокурора з боку або Офісу президента або президента особисто.

Ми намагалися зупинити свавілля. Я можу лише сподіватися, що нас почують, і вони зупиняться. Якщо ні — можу сказати: ми не просто не ухиляємося від слідчих дій, ми бігаємо за ними!

Ми чекали пані Генпрокурора близько 40 хвилин. Потім звернулися до неї із проханням: робіть слідчі дії і відповідайте, будь ласка, на питання щодо відсутності реєстрації у єдиному реєстрі справи про перешкоджання діяльності журналістів і народних депутатів та відсутності реєстрації справи проти працівників ДБР щодо перевищення владних повноважень під час штурму музею. Ми приїхали отримати підозру, якщо для неї є законні підстави. Поспілкувавшись із нами близько 40 хвилин, пані Генпрокурор втекла.

Ми готові у будь-який час приїхати до пані Генпрокурора, залишили телефони, і як тільки вона звільниться, ми приїдемо знову.

Наголошую, якщо у вас є щось — пред’являйте! Покажіть людям! Бо якщо п’ятий президент України намагався захопити державну владу, виконуючи свої конституційні повноваження, призначаючи керівництво тих чи інших підрозділів збройних формувань — це ніщо інше, як переслідування опозиції.

Звертаюся до Ірини Венедіктової: якщо є будь-які підстави для підозри, не позбавляйте нас конституційних прав захисту. Захисту не Порошенка, а захисту верховенства права і демократії в Україні.

Не повертайте Україну до часів Януковича!

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 10 червня 2020 р.