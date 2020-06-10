Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За словами Порошенка, йому, його адвокатам і народним депутатам довелося прочекати 40 хвилин, щоб зустрітися з Генпрокурором Іриною Венедіктовою.
“Поспілкувавшись з нами близько 40 хвилин, пані Генеральний прокурор втекла. Я готовий в будь-який час приїхати до неї, ми залишили телефони … І як тільки вона звільнитися, ми приїдемо до неї … Хочу підкреслити, що країна повертається в часи Януковича, коли переслідуються представник опозиції. Єдине, що вони придумала – це треш, що я на посаді президента спробував захопити державну владу”, – сказав Петро Порошенко.
За його словами, Венедіктова діяла за чіткими вказівками президента Зеленського і Банкової.
Сьогодні намагаються вручити підозру одразу двом людям: Порошенку і Зеленському.
Бо ми переконані, що по сьогоднішніх діях пані Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського із вулиці Банкової. У цьому, на нашу думку, є склад кримінального злочину, а саме — втручання у діяльність Генпрокурора з боку або Офісу президента або президента особисто.
Ми намагалися зупинити свавілля. Я можу лише сподіватися, що нас почують, і вони зупиняться. Якщо ні — можу сказати: ми не просто не ухиляємося від слідчих дій, ми бігаємо за ними!
Ми чекали пані Генпрокурора близько 40 хвилин. Потім звернулися до неї із проханням: робіть слідчі дії і відповідайте, будь ласка, на питання щодо відсутності реєстрації у єдиному реєстрі справи про перешкоджання діяльності журналістів і народних депутатів та відсутності реєстрації справи проти працівників ДБР щодо перевищення владних повноважень під час штурму музею. Ми приїхали отримати підозру, якщо для неї є законні підстави. Поспілкувавшись із нами близько 40 хвилин, пані Генпрокурор втекла.
Ми готові у будь-який час приїхати до пані Генпрокурора, залишили телефони, і як тільки вона звільниться, ми приїдемо знову.
Наголошую, якщо у вас є щось — пред’являйте! Покажіть людям! Бо якщо п’ятий президент України намагався захопити державну владу, виконуючи свої конституційні повноваження, призначаючи керівництво тих чи інших підрозділів збройних формувань — це ніщо інше, як переслідування опозиції.
Звертаюся до Ірини Венедіктової: якщо є будь-які підстави для підозри, не позбавляйте нас конституційних прав захисту. Захисту не Порошенка, а захисту верховенства права і демократії в Україні.
Не повертайте Україну до часів Януковича!
Опубліковано Петром Порошенком Середа, 10 червня 2020 р.
Нагадаємо, 10 червня Державне бюро розслідувань вручило підозру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко. Сталося це тоді, коли він прийшов на допит в ГБР.
- П’ятий президент України Петро Порошенко порадив нинішньому Главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.