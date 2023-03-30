Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували на фронт 15 вантажівок DAF, підготовлених під різні військові потреби. Тут і пересувна майстерня, і тягачі для артилерії, і мобільні пункти управління для комплексів БПЛА Poseidon.

Про це політик зазначив у Facebook.

Порошенко зазначив, що “гарний настрій – це коли спільно можна зробити черговий внесок” у зміцнення боєздатності Збройних Сил України.

“За моєю спиною – пересувна авторемонтна майстерня. 500 тисяч коштує доведений нами DAF, і 500 тисяч коштує комплекс, який по собівартості зробила наша команда, що загалом складає більш як 100 осіб. Це логісти, автослюсарі, дуже потужні юристи, і вся команда, яка сьогодні робить це можливим”, – наголосив він.

Чотири кунги – це унікальні комплекси, з яких здійснюється управління “Посейдонами”. Порошенко пообіцяв, що згодом, як результат “спільної роботи”, можна буде побачити відео з “Посейдона”, який пролетів над окупованим Донецьком, видав нашій артилерії чіткі координати складу боєприпасів росіян і “цей склад був знищений”.

Він зауважив, що команда вже завезла понад 114 DAF із загального контракту у 300 вантажівок.

Цього разу у війська підготували техніки на суму понад 10 млн грн. Загалом допомогу від волонтерів ГО “Справа громад” та Фонду Порошенка отримали понад 100 військових частин.

“Бо кожен з нас зараз робить усе можливе, щоб контрнаступ – про який ми нічого не говоримо, але дуже чекаємо – був набагато ефективніше. Це наш з вами внесок у допомогу героїчним українським воїнам”, – пояснив політик.

Довідка. Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.