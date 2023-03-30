Про це політик зазначив у Facebook.
Порошенко зазначив, що “гарний настрій – це коли спільно можна зробити черговий внесок” у зміцнення боєздатності Збройних Сил України.
“За моєю спиною – пересувна авторемонтна майстерня. 500 тисяч коштує доведений нами DAF, і 500 тисяч коштує комплекс, який по собівартості зробила наша команда, що загалом складає більш як 100 осіб. Це логісти, автослюсарі, дуже потужні юристи, і вся команда, яка сьогодні робить це можливим”, – наголосив він.
Чотири кунги – це унікальні комплекси, з яких здійснюється управління “Посейдонами”. Порошенко пообіцяв, що згодом, як результат “спільної роботи”, можна буде побачити відео з “Посейдона”, який пролетів над окупованим Донецьком, видав нашій артилерії чіткі координати складу боєприпасів росіян і “цей склад був знищений”.
Він зауважив, що команда вже завезла понад 114 DAF із загального контракту у 300 вантажівок.
Цього разу у війська підготували техніки на суму понад 10 млн грн. Загалом допомогу від волонтерів ГО “Справа громад” та Фонду Порошенка отримали понад 100 військових частин.
“Бо кожен з нас зараз робить усе можливе, щоб контрнаступ – про який ми нічого не говоримо, але дуже чекаємо – був набагато ефективніше. Це наш з вами внесок у допомогу героїчним українським воїнам”, – пояснив політик.
Довідка. Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.
- Петро Порошенко спільно з ГО “Справа громад” повідомили про новий проєкт допомоги для Збройних сил України – виготовлення контейнерних пересувних мобільних шиномонтажів.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” та п’ятий президент України Петро Порошенко спільно з волонтерами підготував нову партію техніки для українських військових.
- Проєкт “Армія дронів”, ініційований Міністерством цифрової трансформації України та фандрейзинговою платформою United24, передав на фронт 300 безпілотників Mavic 3Т.
- За підсумками благодійного збору “Лютий донат”, котрий запустив Національний банк за підтримки “Приватбанку” та платформи United24, українці зібрали на дрони-розвідники “Чаклун” 11,8 млн грн.