Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували нову партію допомоги для ЗСУ. Серед техніки зокрема вантажівки DAF, автомайстерні, лазні, мобільний шиномонтаж, а також центр управління БПЛА Poseidon.

Джерело: Петро Порошенко/Facebook

Політик зауважив, що автомайстерні дуже чекають у бригадах наступу — техніку необхідно відновлювати протягом годин прямо на полі бою.

Тут три майстерні. Ззаду причепи – це лазне-пральні комплекси. Тентові машини. Кунги для управління дронами. І шиномонтаж. Це – платформа для ЗУшки, щоб збивати “шахеди”, – розповів п’ятий президент.

Водночас особливу увагу привертає вантажний тягач Foden, обладнаний мультиліфтом. Порошенко відзначив, що вантажівка спроможна перевозити 18 тонн снарядів.

Автівка здатна за лічені хвилини завантажити контейнер з боєприпасами чи бронетехніку довжиною до 7 метрів і вагою до 18 тонн — а це будь-яка колісна бронемашина, БТР або МТ-ЛБ. Якщо потрібно евакуювати з поля бою — дві-три хвилини, щоб затягнути машину на платформу, кілька хвилин на фіксацію, а потім — півтори хвилини та евакуація, пояснюють волонтери. таких планують привезти два десятки.

Загальна вартість цієї партії техніки перевищує 10 млн грн. Кошти збирають небайдужі українці через ГО “Справа Громад”, тоді як Фонд Порошенка подвоює суму.