Джерело: Петро Порошенко/Facebook
Політик зауважив, що автомайстерні дуже чекають у бригадах наступу — техніку необхідно відновлювати протягом годин прямо на полі бою.
Тут три майстерні. Ззаду причепи – це лазне-пральні комплекси. Тентові машини. Кунги для управління дронами. І шиномонтаж. Це – платформа для ЗУшки, щоб збивати “шахеди”, – розповів п’ятий президент.
Водночас особливу увагу привертає вантажний тягач Foden, обладнаний мультиліфтом. Порошенко відзначив, що вантажівка спроможна перевозити 18 тонн снарядів.
Автівка здатна за лічені хвилини завантажити контейнер з боєприпасами чи бронетехніку довжиною до 7 метрів і вагою до 18 тонн — а це будь-яка колісна бронемашина, БТР або МТ-ЛБ. Якщо потрібно евакуювати з поля бою — дві-три хвилини, щоб затягнути машину на платформу, кілька хвилин на фіксацію, а потім — півтори хвилини та евакуація, пояснюють волонтери. таких планують привезти два десятки.
Загальна вартість цієї партії техніки перевищує 10 млн грн. Кошти збирають небайдужі українці через ГО “Справа Громад”, тоді як Фонд Порошенка подвоює суму.
- Петро Порошенко передав бійцям одного з підрозділів ГУР комплекс БпЛА Poseidon. Половину коштів на цю техніку зібрала українська діаспора, решту сплатив Фонд Порошенка.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” спільно з волонтерами громадської організації “Справа Громад” спорядили першу шиномонтажну майстерню для українських військових на фронті.
- Глава партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко передав п’ять вантажівок DAF із мобільними лазнями 95-ій бригаді, тоді як 25-ій спорядили ще одну лазню та великий автобус для перевезення особового складу з навчальних центрів.
- Перша українська колекція зображень “котів ЗСУ” у форматі NFT, розроблена командою UACatsDivision, зібрала $250 000 на морський дрон.