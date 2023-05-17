Глава партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав п'ять вантажівок DAF із мобільними лазнями 95-й бригаді, тоді як 25-й спорядили ще одну лазню та великий автобус для перевезення особового складу з навчальних центрів.

Джерело: Петро Порошенко/Facebook.

У 95-у бригаду банно-пральні комплекси, щоб бійці могли в будь-який момент помитися та попрати свої речі. Одна з військових зауважила, що це важливо не тільки для комфорту, а й для боєздатності, пояснивши, що зазвичай доводиться розв’язувати ці питання “хто як може”.

Здебільшого військовим доводиться жити на позиціях, нині не так спека дошкуляє, як підвищена вологість, — тепер це питання буде вирішене.





Порошенко спорядив військову техніку українським десантникам – армійці розповіли про підготовку до наступу // 3 фото

Є такий вислів: “перемога кується в тилу”. І для того, щоб наші бійці мали змогу кувати цю перемогу якомога якісніше, вони повинні бути підготовлені. Вони повинні бути випрані, помиті. Завдяки цьому в них високий моральний дух. І вони зможуть якісно виконувати свої задачі”, – зауважує десантник і додає: дуже важливо, що комплекси можна поставити якомога ближче до передової.

Боєць пояснює, що такий комплекс дасть можливість доставити його ближче до позицій, “робити це швидше і ефективніше”.

Великий автобус теж давно був потрібен, зазначають у 25-ці. Це вже третій автобус, який Порошенко з волонтерами купив для десантників. Держава таким транспортом війська не забезпечує, тож бійці зазвичай їздять від навчальних центрів у західних областях України до місць дислокації чи на передову або в тентованих вантажівках, або у невеликих бусах, які для кремезних хлопців тіснуваті.

Військовий з позивним “Док” тестує салон автобуса, констатує, що тут є місце для маленьких рюкзаків, а вже для баулів є великий багажний відсік. Пояснює, що це дуже зручно, тому що у звичайному транспорті не було цих відсіків і всі речі стояли просто в проході.

У бригадах десантників не приховують: чекають наступу.