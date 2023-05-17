Джерело: Петро Порошенко/Facebook.
У 95-у бригаду банно-пральні комплекси, щоб бійці могли в будь-який момент помитися та попрати свої речі. Одна з військових зауважила, що це важливо не тільки для комфорту, а й для боєздатності, пояснивши, що зазвичай доводиться розв’язувати ці питання “хто як може”.
Здебільшого військовим доводиться жити на позиціях, нині не так спека дошкуляє, як підвищена вологість, — тепер це питання буде вирішене.
Порошенко спорядив військову техніку українським десантникам – армійці розповіли про підготовку до наступу // 3 фото
Є такий вислів: “перемога кується в тилу”. І для того, щоб наші бійці мали змогу кувати цю перемогу якомога якісніше, вони повинні бути підготовлені. Вони повинні бути випрані, помиті. Завдяки цьому в них високий моральний дух. І вони зможуть якісно виконувати свої задачі”, – зауважує десантник і додає: дуже важливо, що комплекси можна поставити якомога ближче до передової.
Боєць пояснює, що такий комплекс дасть можливість доставити його ближче до позицій, “робити це швидше і ефективніше”.
Великий автобус теж давно був потрібен, зазначають у 25-ці. Це вже третій автобус, який Порошенко з волонтерами купив для десантників. Держава таким транспортом війська не забезпечує, тож бійці зазвичай їздять від навчальних центрів у західних областях України до місць дислокації чи на передову або в тентованих вантажівках, або у невеликих бусах, які для кремезних хлопців тіснуваті.
Військовий з позивним “Док” тестує салон автобуса, констатує, що тут є місце для маленьких рюкзаків, а вже для баулів є великий багажний відсік. Пояснює, що це дуже зручно, тому що у звичайному транспорті не було цих відсіків і всі речі стояли просто в проході.
У бригадах десантників не приховують: чекають наступу.
ДШВ завжди мотивовані. Нам треба йти в наступ. Бо наші підрозділи найбільш ефективні в наступі. Тому ми з нетерпінням чекаємо наш наступ щоб звільнити нашу територію. ДШВ заточені під те, щоб йти і штурмувати”, – наголошують військові.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко передав артилеристам у бригаду комплекс з трьома БПЛА Poseidon і мобільним пунктом управління, а також пересувну авторемонтну майстерню. До передачі допомоги долучилися волонтери ГО “Справа Громад” і Фонд Порошенка.
- Фонд глави ЄС Петра Порошенка передав підрозділам протиповітряної оборони засоби електроніки, зокрема комп‘ютери, монітори, планшети та тощо.
- П’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко передав 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила комплекс БПЛА “Poseidon” та автомобільну техніку.