Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Порошенко спорядив “скіфам” кулемети ПКМ “Покемон”, автомати, а також рації, спорядження та теплу зимову форму.

“І формування 206-го батальйону, і батальйону “Скіф” дасть можливість знищити кожного загарбника, який наважиться атакувати Васильків. Васильків зараз переживає важкі часи. Кожен, хто проїде через місто, побачить цивільні будинки, зруйновані ракетними та авіаційними обстрілами загарбника, який не цурається атакувати мирне населення. І ми продемонструємо і покажемо йому, як українці зустрічають ворогів”, – наголосив політик бійцям.

Із перших днів війни російські окупанти завдають ракетних і бомбових ударів по Василькову. Внаслідок обстрілів зруйновані цивільні будинки, бомбардування призвело до масштабної пожежі на місцевій нафтобазі.





Порошенко спорядив зброєю батальйон тероборони «Скіф» // 3 фото

Голова Васильківської ОТГ Наталя Баласянович подякувала Порошенку за допомогу батальйону тероборони та зауважила: ворогу не вдасться зламати українських захисників.