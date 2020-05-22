Про це повідомляється на сайті ДБР.
Порошенка чекають у ДБР 26 травня об 11:00.
“Державним бюро розслідувань у встановленому законом порядку доведено до громадянина Порошенка П.О. необхідність явки до ДБР для проведення допиту у якості свідка у одному із низки кримінальних проваджень. У зв’язку з цим повідомляємо Порошенка П.О. про необхідність з’явитися до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня 2020 року на допит у якості свідка”, – йдеться у повідомленні.
Слідчі бюро визначили необхідність прибуття Порошенка як термінову.
Зазначається, що Порошенка викликали у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників.
- У ДБР також нагадали, що бюро здійснюється досудове розслідування у низці кримінальних проваджень, в межах досудового розслідування яких Порошенко є свідком.