Державне бюро розслідування оприлюднило повістку про виклик на допит п’ятого президента України Петра Порошенка у якості свідка у справі щодо контрабанди через кордон України колекції із 43 картин всесвітньо відомих художників.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Порошенка чекають у ДБР 26 травня об 11:00.

“Державним бюро розслідувань у встановленому законом порядку доведено до громадянина Порошенка П.О. необхідність явки до ДБР для проведення допиту у якості свідка у одному із низки кримінальних проваджень. У зв’язку з цим повідомляємо Порошенка П.О. про необхідність з’явитися до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня 2020 року на допит у якості свідка”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі бюро визначили необхідність прибуття Порошенка як термінову.

Зазначається, що Порошенка викликали у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників.