Про це стало відомо під час телемарафону на “Прямому”.
Порошенко розповів, що вчора, 17 лютого, дізнався з різних джерел про те, що під час засідання Ради нацбезпеки та оборони під головування президента Володимира Зеленського може бути ухвалене рішення про застосування санкцій проти Володимира Макеєнка — нардепа 3, 4, 6, 7 скликань, колишнього голови Київської міської державної адміністрації.
В грудні 2017 року телеканал перейшов у власність Макеєнка (через компанію Parlimo Trading Limited), дотепер він був єдиним бенефіціарним власником “Прямого”.
“Вчора я мав вечерю з однією з послів Великої Сімки. І в мене розривався телефон, він став червоним. З усіх джерел я отримав повідомлення: “19 числа проти пана Макеєнка будуть запровадженні санкції, канал “Прямий” буде закритий”. Я отримав 18 повідомлень, частину з яких я показав послу. Я не отримав жодного спростування, лише що є плани, що це готується”, — заявив Порошенко.
Вже сьогодні, 18 лютого, Макеєнко подзвонив Порошенкові та наголосив, що він потребує допомоги, і їм треба докласти зусиль для захисту телеканалу. Порошенко вирішив купити “Прямий”.
“Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність, проєкти соціальні, це мільйони і мільйони для того, щоб покрити борги каналу і інше. Дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник “Прямого” змінився. Вже дві години ним є “Prime Assets Capital”, структура яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу”, — сказав Порошенко.
Звертаючись в прямому етері до президента Зеленського, Порошенко застеріг його від запровадження санкції проти нього з метою заблокувати телеканал.
“Володимире Олександровичу, завтра на Раді національної безпеки і оборони ви можете запроваджувати санкції проти “терориста” Порошенка, але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити “5 канал”. Ретельно по днях відслідкуйте. Підкажу – закінчив він погано. Я буду робити все від мене залежне для того, щоб захистити свободу слова”, – наголосив він.
Раніше через введення Радою нацбезпеки та оборони санкції проти нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака, власника NewOne, “112 Україна” та Zik, телеканали було заблоковано. Рішення РНБО про запровадження санкції вводиться в дію указом президента. Юрист Назар Чорний в коментарі #Буквам розповідав, як працює механізм санкції та чи зможуть зазначені фізичні та юридичні особи їх позбутися.
Зеленський та “Прямий”
9 січня 2020 року Нацрада з телерадіомовлення призначила перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунчиком”. Після цього проти Пояркова порушили кримінальну справу, суд відпустив його під особисте зобов’язання.
В кінці травня ведучий телеканалу “Прямий” Тарас Березовець опублікував обвинувальний акт Служби безпеки України щодо Пояркова. Відповідно до документа, Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. Санкція — до п’яти років позбавлення волі.
У коментарі “Детектор-медіа” ведучий заявив, що справу розслідують з жовтня 2019 року нібито через пародію на YouTube, в якій згадувався Зеленський. Він стверджує, що в його діях не було замаху на злочин. За словами телеведучого, Президент двічі давав свідчення у цій справі, в яких нібито висловлював страх перед ним. Водночас прессекретарка Президента Юлія Мендель не змогла підтвердити цю інформацію.
Раніше кореспонденту #Букв вдалося сфотографувати частину листування між Євгенією Кравчук, яка є заступником голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цибою — головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова. “Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай у п’ятницю запросимо його, і пресслужба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.
- 14 січня під будівлею Нацради з питань телебачення і радіомовлення пройшла акція протесту, учасники якої звинувачують владу у тиску на телеканал “Прямий”.