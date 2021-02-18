П'ятий президент України, лідер "ЄС" Петро Порошенко купив телеканал "Прямий". За його словами, на найближчому засіданні РНБО планували ввести санкції проти власника цього телеканалу Володимира Макеєнка.

Про це стало відомо під час телемарафону на “Прямому”.

Порошенко розповів, що вчора, 17 лютого, дізнався з різних джерел про те, що під час засідання Ради нацбезпеки та оборони під головування президента Володимира Зеленського може бути ухвалене рішення про застосування санкцій проти Володимира Макеєнка — нардепа 3, 4, 6, 7 скликань, колишнього голови Київської міської державної адміністрації.

В грудні 2017 року телеканал перейшов у власність Макеєнка (через компанію Parlimo Trading Limited), дотепер він був єдиним бенефіціарним власником “Прямого”.

“Вчора я мав вечерю з однією з послів Великої Сімки. І в мене розривався телефон, він став червоним. З усіх джерел я отримав повідомлення: “19 числа проти пана Макеєнка будуть запровадженні санкції, канал “Прямий” буде закритий”. Я отримав 18 повідомлень, частину з яких я показав послу. Я не отримав жодного спростування, лише що є плани, що це готується”, — заявив Порошенко.

Вже сьогодні, 18 лютого, Макеєнко подзвонив Порошенкові та наголосив, що він потребує допомоги, і їм треба докласти зусиль для захисту телеканалу. Порошенко вирішив купити “Прямий”.

“Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність, проєкти соціальні, це мільйони і мільйони для того, щоб покрити борги каналу і інше. Дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник “Прямого” змінився. Вже дві години ним є “Prime Assets Capital”, структура яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу”, — сказав Порошенко.

Звертаючись в прямому етері до президента Зеленського, Порошенко застеріг його від запровадження санкції проти нього з метою заблокувати телеканал.

“Володимире Олександровичу, завтра на Раді національної безпеки і оборони ви можете запроваджувати санкції проти “терориста” Порошенка, але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити “5 канал”. Ретельно по днях відслідкуйте. Підкажу – закінчив він погано. Я буду робити все від мене залежне для того, щоб захистити свободу слова”, – наголосив він.

Раніше через введення Радою нацбезпеки та оборони санкції проти нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака, власника NewOne, “112 Україна” та Zik, телеканали було заблоковано. Рішення РНБО про запровадження санкції вводиться в дію указом президента. Юрист Назар Чорний в коментарі #Буквам розповідав, як працює механізм санкції та чи зможуть зазначені фізичні та юридичні особи їх позбутися.

Зеленський та “Прямий”

9 січня 2020 року Нацрада з телерадіомовлення призначила перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунчиком”. Після цього проти Пояркова порушили кримінальну справу, суд відпустив його під особисте зобов’язання.

В кінці травня ведучий телеканалу “Прямий” Тарас Березовець опублікував обвинувальний акт Служби безпеки України щодо Пояркова. Відповідно до документа, Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. Санкція — до п’яти років позбавлення волі.

У коментарі “Детектор-медіа” ведучий заявив, що справу розслідують з жовтня 2019 року нібито через пародію на YouTube, в якій згадувався Зеленський. Він стверджує, що в його діях не було замаху на злочин. За словами телеведучого, Президент двічі давав свідчення у цій справі, в яких нібито висловлював страх перед ним. Водночас прессекретарка Президента Юлія Мендель не змогла підтвердити цю інформацію.

Раніше кореспонденту #Букв вдалося сфотографувати частину листування між Євгенією Кравчук, яка є заступником голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цибою — головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова. “Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай у п’ятницю запросимо його, і пресслужба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.