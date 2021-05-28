ЗеПорушення

47

Всього порушень

21

Днів без порушень
18:19 «Гонитва за щастям»: Вілл Сміт показав процес свого схуднення
18:13 САП хоче конфіскувати квартиру нардепа Волинця за 7,6 млн гривень
17:48 Порошенко: Стримування будівництва «Північного потоку-2» – це питання безпеки України
17:15 Китай протидіє новому розслідуванню походження COVID-19, яке ініціював Байден
15:58 «Ви бачите, що там коїться»: Лукашенко і Путін вирішили допомогти Україні та Європі з вакцинацією
15:46 Вийшов новий трейлер культового серіалу «Декстер»
15:30 Італійський художник продав першу невидиму скульптуру за €15 тис.
14:55 «Будинок Дарта Вейдера» в Х’юстоні виставлений на продаж: фото
14:23 Опубліковано новий трейлер фільму «Круїз по джунглях» з Двейном Джонсоном
14:10 «Exodus»: вийшов посмертний альбом репера DMX
13:56 Тревант Роудс зіграє Майка Тайсона в новому серіалі Hulu
13:34 Україна не ділиться інформацією у справі щодо викрадення судді Чауса, – прокуратура Молдови
13:27 У Нігерії затонув човен: десятки загиблих
12:48 РФ відмовляється приймати рейси європейських авіакомпаній за маршрутом «в обхід» Білорусі
12:04 Церемонію вручення премії «Оскар-2022» перенесли на місяць
11:34 В Ужгороді закривають COVID-відділення міської лікарні: кількість пацієнтів різко зменшилася
11:00 Башар Асад вчетверте переміг на виборах президента в Сирії
10:22 Євросоюз виділив €25,4 млн гуманітарної допомоги для постраждалих на Донбасі
09:36 Затримання Протасевича: ICAO розслідує примусову посадку Ryanair у Мінську
09:24 В Україні – понад 3 тисячі нових випадків COVID-19
08:47 Сьогодні в Україні відбудеться ЗНО з математики
07:29 Сьогодні в Україні очікуються дощі з грозами
01:58 «Політичні маніпуляції»: в Китаї відреагували на нове розслідування щодо походження COVID-19
00:56 Байден презентує бюджет на $6 трлн: NYT
00:50 Головою правління «ПриватБанку» призначений один з топменеджерів «Райффайзен»
00:39 Меттью МакКонахі розповів, чому відмовився від ролей у романтичних комедіях

27 травня

23:46 США відмовились долучатися до Угоди про відкрите небо й повідомили про це РФ
23:39 ЮНІСЕФ підписав договір на постачання російської COVID-вакцини «Спутник V»: що відомо
22:59 «Я невдаха»: Кім Кардаш’ян зізналася, що провалила іспит на юриста

Порошенко: Стримування будівництва «Північного потоку-2» – це питання безпеки України

Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявив, що ситуація навколо добудови газопроводу “Північний потік-2” критично важлива для України, і не лише з точки зору економіки, а й безпеки.

П’ятниця, 28 травня 2021, 17:48

Про це він заявив в інтерв’ю волонтерської радіостанції “Тризуб ФМ”, інформує пресслужба “ЄС”.

П’ятий президент додав, що під час своєї каденції використовував усі міжнародні важелі для зупинки російського проєкту.

“5 років Порошенко тримав “Північний потік-2”. Він має два жахливі фактори: і перший – не економічний, а безпековий. Чому Путін не бомбив Україну? Бо була труба, він розбомбить трубу – і залишиться без грошей. А зараз він вчинить так, як вчинив з Туркменістаном, підірве тут”, – заявив Порошенко.

Лідер “ЄС” зауважив, що під час пресконференції Володимира Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена український президент висловив спільні погляди на “Північний потік-2” з американцями, які невдовзі послабили санкційний тиск на цей проєкт.

“Зеленський каже – у нас є повністю спільні погляди на будівництво “Північного потоку-2”, спільні погляди на санкції. А потім американці одразу кажуть – “ми знімаємо санкції”. Так це ваші спільні погляди? Ціна цього – безпека. Ціна цього – 2 мільярди США на рік. Порошенко затягував гроші в країну. Виграв арбітраж у Газпрому на 4,5 мільярди доларів – і всі до останньої копійки надійшли до державного бюджету. Порошенко виграв суди у Януковича, і 1,5 млрд доларів додатково надійшли до державного бюджету. Порошенко націоналізував “ПриватБанк” і подав в суд на Коломойського – 5 мільярдів доларів у Лондонському суді. А вони тільки розтринькують, збільшують зовнішній борг, не роблять реформ, і сьогодні руйнація “Північного потоку-2” зупиняється”, – обурився політик.

“Північний потік-2” і зняття санкцій: що відомо?

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладку труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

У березні цього року віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Європа не потребує німецько-російського газопроводу “Північний потік-2”.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Нещодавно стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкту Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

Маттіас Варніґ підтвердив, що США дійсно відмовилися від санкцій щодо компанії-оператора.

У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

20 травня 14 сенаторів-республіканців внесли законопроєкт, який передбачає відновлення санкцій проти суб’єктів, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік-2”.

  • Раніше Верховна Рада України затвердила звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом санкцій проти “Північного потоку-2”. Зокрема, нардепи закликали до застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проєкту, у тому числі “Nord Stream AG.
Теги: Петро Порошенко, Північний потік 2

Читати #Букви у Telegram і у Facebook