Про це розповідає кореспондент #Букв.
Зараз у суді Порошенко відповідає на питання сторони захисту Януковича і уточнюючі питання від суддів.
Варто зазначити, що багато питань адвокатів Януковича суд знімає. Так, наприклад адвокат Віталій Сердюк запитав Петра Порошенка: “За що ви так ненавидите український народ?”, “Чи є Байден вашим родичем, а саме кумом?” і тому подібні.
У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Експрезидента засудили до 13 років в’язниці.
У той же час Януковича визнали невинним за звинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.
- 4 травня 2020 Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.