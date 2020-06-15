П'ятий Президент України Петро Порошенко прийшов до Київського апеляційного суду в якості свідка у справі про держзраду експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Зараз у суді Порошенко відповідає на питання сторони захисту Януковича і уточнюючі питання від суддів.

Варто зазначити, що багато питань адвокатів Януковича суд знімає. Так, наприклад адвокат Віталій Сердюк запитав Петра Порошенка: “За що ви так ненавидите український народ?”, “Чи є Байден вашим родичем, а саме кумом?” і тому подібні.

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Експрезидента засудили до 13 років в’язниці.

У той же час Януковича визнали невинним за звинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.