У Державному бюро розслідувань розповіли, що звинувачувати в державній зраді колишнього президента Петра Порошенка, ексглаву Раді національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, командувача Військово-морськими силами Ігоря Воронченка не планують.

Про це повідомляється в матеріалі видання “Українська правда“.

Провадження, в якому фігурують колишні представники влади, порушено за фактом проходу українських судів в українських територіальних водах, після чого Федеральна служба безпеки Російської Федерації в Керченській протоці обстріляли українські кораблі та незаконно викрали екіпаж.

В.о. директора ДБР Олександр Соколов сказав, що таке кримінальне провадження розпочато за заявою колишнього глави адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова під час перебування на посаді глави відомства Романа Труби.

Соколов сказав, що процесуальних рішень в рамках провадження не приймають.

“Подібні процесуальні рішення (повідомлення про підозру і звинувачення – ред.) не планується приймати”, – сказав Соколов.

Крім того, інформацію підтвердили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Там сказали, що інформація про можливе висунення підозри є “явним фейком”.

Однак в Офісі генпрокурора пояснили, що відповідне впровадження дійсно розслідується ДБР, але “поки ніяких процесуальних дій, пов’язаних з повідомленням про підозру, а тим більше з обвинуваченням, не відбувається”.