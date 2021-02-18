Наразі в Україні спостерігається ситуація, коли люди часів президентства Віктора Януковича повертаються на політичну арену через позицію теперішньої влади.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко, якого цитує пресслужба політсили.

Політик разом із дружиною Мариною Порошенко, родинами Героїв Небесної Сотні народними депутатами та активістами вшанували пам’ять загиблих майданівців: поклали квіти і лампадки до пам’ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Порошенко нагадав, що вже минуло сім років “з того трагічного ранку 18 лютого, трагічних подій в Маріїнському парку, коли Україна втратила десятки своїх найкращих синів та доньок”.

“І через 7 років судять не вбивць, не тих, хто віддавав накази на убивство українців, на знищення розвитку країни, її шляху в Європу, а тих, кого катували і проти яких робили замахи на життя”, – зазначив Порошенко.

Він нагадав про відкриття кримінального провадження проти Тетяни Чорновол, яка свого часу “пережила замах, вижила під час подій на Майдані”.

“Її сьогодні звинувачують, і ця влада намагається її запроторити за грати. І багатьох інших волонтерів, добровольців, які боронили і боронять нашу державу, нашу честь і нашу гідність”, – наголосив Порошенко.

“Чому так трапилося? Тому що зараз повернувся до влади Антимайдан. Коли люди Януковича і його поплічника Портнова сьогодні увійшли до владних кабінетів. Як вони туди потрапили ? Як вони отримали контроль над правоохоронною і судівською системою? Зусиллями Зеленського. Яким чином руйнується справа Майдану, коли за вимогою Путіна і вказівкою Зеленського з-під варти звільняються вбивці, співробітники “Беркуту” і віддаються Путіну для того, щоб зруйнувати справи Майдану? Це є позиція теперішньої влади”, – додав політик.

Він нагадав, що вчора Верховна Рада проголосувала за постанову, якою визнала Революцію Гідності ключовим моментом державотворення.

“Але судити треба не по словах, а по справах. Бо фундаментом Революції Гідності були європейські цінності, до яких, на жаль, вони не мають жодного відношення. Це – свобода слова, верховенство права, демократія”, – заявив Порошенко.

“Нас – сила, ми – лідери опозиції і лідери довіри. І ми здатні захисти наш рух вперед, до Європи, до Європейського Союзу до НАТО. Наш рух вперед по дорозі цінностей, який започаткувала Революція Гідності. І ми точно переможемо. Сьогодні на цьому святому місці ми це стверджуємо”, – підсумував Порошенко.