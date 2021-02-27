Про це йшлося під час телемарафону “Крим — це Україна”, інформує пресслужба “ЄС”.

“У Трампа було дуже специфічне ставлення до Криму. Але під час мого першого візиту в Білий дім і зустрічі в Овальному кабінеті 15 хвилин із 40 хвилинної розмови ми говорили про Крим. Він каже, що там лише росіяни. Я кажу: “Ви не знаєте, скільки там кримських татар, там їх 300 тисяч, а ще є мільйон українців”. Саме так”, – розповів Порошенко.

Після переговорів з президентом США Дональдом Трампом з’явилась відома “Декларація Помпео” — документ у формі заяви для преси державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майкла Помпео, в якому підтверджується невизнання анексії півострова Росією та проголошується довгострокова політика щодо відмови визнання її претензій на територію, захоплену силою всупереч міжнародному праву.

“Це принциповий документ Сполучених Штатів Америки. Бо Державний секретар від імені держави США може робити подібні заяви”, – зазначив Порошенко.

П’ятий президент також відповів на заяви секретаря РНБО Олексія Данілова, що стверджує, що нібито до приходу чинної влади нічого не робилося для деокупації Криму. На переконання Порошенка, це — ляпас міжнародним партнерам України, які всі сім років підтримують територіальну цілісність нашої держави.