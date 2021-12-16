Порошенко увірвався в ефір каналу «Рада» – запитав, куди пішли 320 млн бюджетних коштів

П'ятий президент Україні, лідер фракції "Європейської Солідарності" Петро Порошенко потрапив до ефіру каналу "Рада" і висловив свою думку стосовно оновлення каналу на 320 млн гривень коштів платників податків.

Подія транслювалася у прямому ефірі каналу “Рада”.

В момент, коли нардеп від партії “Слуга народу” Данило Гетманцев давав інтерв’ю журналісткам, Порошенко зайшов до студії каналу, яка розміщена в будівлі парламенту.

Нардеп від партії “ЄС” сказав, що студія перешкоджає роботі народних депутатів, на що Гетманцев заявив: “Я депутат – я працюю тут… Скандалити в прямому ефірі – це не ваше”.

“Я хочу, щоб усі глядачі телеканалу “Рада” знали: зараз незаконно витрачені кошти платників податків. Зараз на ці кошти не було кошторису у Верховній Раді, ці кошти було витрачено без системи “Прозорро”. Це абсолютно корупційна оборудка. Щобільше: ці вказівки Офісу президента перешкоджають роботі народних депутатів”, – наголосив Петро Порошенко.

Згодом, поза студією, Петро Порошенко нагадав, що у чинної влади немає коштів для грошового забезпечення армії, зірвано терміни для закупівлі пального, бронежителів, медичного устаткування – і говорять, що немає на це все грошей.

“А 320 мільйонів на це неподобство у них є. За те, щоб за рахунок бюджетних коштів паплюжити опозицію, паплюжити лідерів опозиції, паплюжити наших міжнародних партнерів. Я впевнений у тому, що зараз коїться злочин”, – заявив Порошенко.

Він також наголосив, що чинна влада прагне коштом платників податків врятувати власний рейтинг після численних скандалів.

“Витрачати більше мільярда на російськомовний телеканал “ДОМ”, який був передбачений для того, щоб мовити на окуповані території. Замість цього в порушення закону про мову, закону про телебачення російськомовний проросійський контент розповсюджувати на всю територію України – це божевілля”, – вважає Порошенко.

П’ятий президент нагадав, що півтора мільярда витрачаються без тендерів через систему “Прозорро” для боротьби з опозицією тоді, коли не покрито першочергові витрати, коли агресор стоїть біля кордонів України.

“У такий спосіб намагатися хоч якось утримати свій рейтинг, зруйнований всілякими “Гогілашвілі”, “друзями президента”, чи через ці польоти, через офшори Pandora Papers, чи через “вагнергейт”. І ми зараз знаємо вже механізм злиття інформації. Намагатися перемикнути увагу – це злочин”, – заявив Порошенко.

Він запевнив, що такого не допустять ні опозиція, ні міжнародні партнери.

В етер телеканалу «Рада», який нещодавно отримав додаткових 320 мільйонів гривень з бюджету і тепер висвітлюватиме діяльність не лише ВР, але й ОП та Кабміну, прийшов Петро Порошенко. pic.twitter.com/gOOe7j6rtt — Букви (@Bykvu) December 16, 2021

Нагадаємо, нещодавно було анонсоване переведення державного телеканалу “Рада” у новий формат. Над цим працюватиме політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко оголосив, що після оновлення телеканал “Рада” висвітлюватиме роботу не лише парламенту, але й Кабінету Міністрів України та Офісу президента. Він же анонсував можливе виділення каналу додаткових 20 мільйонів гривень у 2021 році.

Про роботу Петрова на телеканал стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Там же були журналісти каналу. Однак, згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим. Переважна більшість коментаторів висловили недовіру до написаного.