П’ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі канадського телеканалу CBC закликав західних партнерів надати Україні ще більше озброєння.

"We are for peace, but please, the territorial integrity of Ukraine – this is not a point for compromise," said former Ukrainian president Petro Poroshenko on the prospect of peace talks between Russia and Ukraine, as some European leaders have urged. pic.twitter.com/XQL6WTgpTW — Power & Politics (@PnPCBC) June 16, 2022

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко зазначив, що візит до Києва лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії позитивно вплине на подальшу співпрацю з Україною.

“Цей візит і справді має надзвичайну цінність та важливий символізм. Розглядаємо цей візит з трьох точок зору. По-перше, йдеться про постачання зброї. По-друге, санкції та ембарго. І по-третє, європейська та євроатлантична перспектива для України”, – заявив п’ятий президент України.

Також він додав, що цей візит важливий і тим, що червень має надзвичайне значення для історії України та для її майбутнього.

Макрон, Шольц, Йоханніс та Драгі сказали, що Ірпінь – це символ російських вбивств. Символ військових злочинів з боку російських окупантів. Це означає, що зараз вони точно розуміють, що компроміс з Путіним неможливий.

За словами Петра Порошенка, Україні для перемоги необхідне швидке постачання важкого озброєння. Натомість президент Еммануель Макрон пообіцяв надати додаткові військові постачання українським військовим. А канцлер Німеччини Олаф Шольца сказав, що Україна отримає реактивні системи залпового вогню.

“Майбутнє світу залежить від 100 винищувачів, від 300 протиракетних систем, 500 танків, 1000 артилерійських систем. І все це менше, ніж те, що ми вже знищили у російської армії за ці майже 3,5 місяці війни. Ми маємо на це право”, – наголосив Петро Порошенко.