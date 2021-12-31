П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що справа, яку сфабрикували проти нього за вказівкою Володимира Зеленського штовхає нинішнього президента на шлях Януковича і Лукашенка, які репресували опозицію.

Про це політик сказав у інтерв´ю головному редактору польського видання Gazeta Wyborcza, Адаму Міхніку.

“Оточення Зеленського штовхає його на шлях Януковича і Лукашенка. Репресувати політичну опозицію, ліквідувати незалежні суди і прокуратуру. І як вишенька на торті – висунути лідеру проєвропейської опозиції звинувачення в державній зраді та фінансуванні тероризму”, – сказав Порошенко.

Польський журналіст процитував книгу розмов Енн Епллбом ( американська історикиня, письменниця та журналістка єврейсько-польського походження – ред) з Дональдом Туском ( польський політик, Голова Європейської Ради, колишній прем’єр-міністр Польщі – ред), “Вибір”, де йшлося, що Зеленський давно “люто” хоче посадити Порошенка.

“Туск розповів про свій візит до Києва і спілкування з президентом Зеленським. “Я побачив у ньому — ствердив Туск — справжню рішучість, навіть лють, коли він сказав, як сильно хоче посадити Порошенка. Було видно, що опозиція в Україні для нього більша емоційна проблема, ніж Росія”, — йшлося у фрагменті.

Порошенко відповів, що хотів би прокоментувати це з гумором, проте ситуація дійсно загрозлива, тому що президент України замість того, аби обороняти країну, планує домовлятися з Путіним, воює з опозицією і дбає про власні рейтинги.

“Поблизу кордонів України розташована російська армія, наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати, з другої половини жовтня б’ють в набат. В цих умовах Україна має робити рух у двох напрямках: зміцнювати міжнародну підтримку та укріплювати внутрішню єдність, включно з підвищенням боєздатності Збройних сил. А Зеленський щотижня коментує Порошенка. Питання суверенітету, територіальної цілісності й відсічі агресії його турбують менше, ніж власний рейтинг. Він хоче домовитися з Путіним, а Порошенка атакує», – зауважує лідер опозиції”, – сказав Порошенко.

Проте, дії Зеленського не залишаються без наслідків для тих же рейтингів.

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“Ми бачимо, що народ розчарований Зеленським. Причиною розчарування є сам Зеленський. Це абсолютно природній фініш політика-популіста. В такій ситуації політик змінюється, щоб завоювати довіру. Зеленський пішов іншим шляхом. Запропонував змінити виборче законодавство, щоб так само як в Росії можна було голосувати по інтернету”, – зауважує Порошенко і наголошує, що це прямий шлях до масштабних фальсифікацій.

Довідка. Адам Міхнік — польський громадсько-політичний діяч, журналіст, видавець, дисидент і політв’язень часів ПНР.