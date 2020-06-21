Порошенко в інтерв’ю CNN: політичні переслідування руйнують демократію в Україні

Міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти п'ятого президента, оскільки ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п'яти років президентства Порошенка, спрямовані на захист суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Про це Порошенко заявив в інтерв’ю Фаріду Закарія на телеканалі CNN.

“Ці розслідування стосуються моїх дій як Президента щодо захисту суверенітету України, територіальноі цілісності та незалежності. І я хочу подякувати нашим партнерам, включно із Сполученими Штатами, Великобританією, Німеччиною, Канадою та багатьми іншими краінами, які надіслали жорстке попередження українській владі зупинити ці політично вмотивовані переслідування. Тому що це все – боротьба проти усіх п‘яти років мого президентства, проти демократії, проти верховенства права. Це намагання використати державну машину проти політичного опонента”, – заявив Порошенко.

“Хочу скористатися з цієї нагоди для того, щоб висловити слова вдячності Сполученим Штатами. За те, що я, будучи Президентом України, відчував ту надзвичайно важливу і потужну двопартійну підтримку Сполучених Штатів – як від демократів, так і від республіканців. Повірте – сьогодні Україна є однією з найбільш про-американських держав у світі. Ми дуже вдячні за надання нам таких значних обсягів підтримки для захисту нашого суверенітету проти російської агресії, нашої територіальної цілісності, нашої незалежності. І зараз Україна у війні. Російський сценарій спрямований на те, щоб зламати єдність між Україною та США. Це ані в інтересах України, ані, однозначно, не в інтерасах Сполучених Штатів”, – зазначив Порошенко.

Ведучий Фарід Закарія під час інтерв’ю також висловив жаль Петру Порошенко в зв’язку зі смертю батька.