Covid-19 Україна

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Порошенко в інтерв’ю CNN: політичні переслідування руйнують демократію в Україні

Міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти п'ятого президента, оскільки ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п'яти років президентства Порошенка, спрямовані на захист суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Неділя, 21 червня 2020, 22:00

Про це Порошенко заявив в інтерв’ю Фаріду Закарія на телеканалі CNN.

“Ці розслідування стосуються моїх дій як Президента щодо захисту суверенітету України, територіальноі цілісності та незалежності. І я хочу подякувати нашим партнерам, включно із Сполученими Штатами, Великобританією, Німеччиною, Канадою та багатьми іншими краінами, які надіслали жорстке попередження українській владі зупинити ці політично вмотивовані переслідування. Тому що це все – боротьба проти усіх п‘яти років мого президентства, проти демократії, проти верховенства права. Це намагання використати державну машину проти політичного опонента”, – заявив Порошенко.

“Хочу скористатися з цієї нагоди для того, щоб висловити слова вдячності Сполученим Штатами. За те, що я, будучи Президентом України, відчував ту надзвичайно важливу і потужну двопартійну підтримку Сполучених Штатів – як від демократів, так і від республіканців. Повірте – сьогодні Україна є однією з найбільш про-американських держав у світі. Ми дуже вдячні за надання нам таких значних обсягів підтримки для захисту нашого суверенітету проти російської агресії, нашої територіальної цілісності, нашої незалежності. І зараз Україна у війні. Російський сценарій спрямований на те, щоб зламати єдність між Україною та США. Це ані в інтересах України, ані, однозначно, не в інтерасах Сполучених Штатів”, – зазначив Порошенко.

Ведучий Фарід Закарія під час інтерв’ю також висловив жаль Петру Порошенко в зв’язку зі смертю батька.

  • 10 червня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР.
  • За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). За версією слідства, державі нібито завдано збитків на суму 557 тис. грн.
  • У зв’язку з цим Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.
  • 18 червня Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.
Теги: Петро Порошенко, преследование

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