Про це Порошенко заявив в інтерв’ю Фаріду Закарія на телеканалі CNN.
“Хочу скористатися з цієї нагоди для того, щоб висловити слова вдячності Сполученим Штатами. За те, що я, будучи Президентом України, відчував ту надзвичайно важливу і потужну двопартійну підтримку Сполучених Штатів – як від демократів, так і від республіканців. Повірте – сьогодні Україна є однією з найбільш про-американських держав у світі. Ми дуже вдячні за надання нам таких значних обсягів підтримки для захисту нашого суверенітету проти російської агресії, нашої територіальної цілісності, нашої незалежності. І зараз Україна у війні. Російський сценарій спрямований на те, щоб зламати єдність між Україною та США. Це ані в інтересах України, ані, однозначно, не в інтерасах Сполучених Штатів”, – зазначив Порошенко.
“Починаючи від мого першого візиту до Конгресу США. 18 вересня 2014 року я як представник багатомільйонного українського народу відчув ту потужну і надзвичайну підтримку Конгресу на засадах двопартійності. Я думаю, що тоді Україна об’єднувала Сполучені Штати. Українська боротьба об’єднувала і республіканців, і демократів у їх твердій підтримці свободи, демократії та верховенства права як засадничих цінностей демократичних суспільств. І я зовсім не виключаю, що це точно в інтересах Росії – запустити такий сценарій, ніби “Україна проти Трампа”, чи “Україна проти Байдена”, чи “Україна проти Обами”. Повірте, Україна – за Україну. І Україна – за Сполучені Штати. І ось це не в інтересах Росії”, – переконаний п‘ятий президент.
Він також наголосив, що ніколи не відчував тиску чи намагання впливати з боку американських партнерів.
“Моя абсолютно чітка відповідь – Ні! Ніколи! Я можу сказати, що ані президент Обама чи віце-президент Байден, ані президент Трамп чи віце-президент Пенс ніколи не справляли жодного тиску на мене”, – зазначив Порошенко.
- 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.
- Порошенко зазначив, що п’ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.
- Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з п’ятим президентом України Петром Порошенком у тім, що публікація аудіофайлів розмови Порошенка й ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена має російське коріння.
- Після публікації плівок в американській пресі з’явилися повідомлення про те, що Володимир Зеленський знову став фігурантом в американському передвиборчому суперництві між Джо Байденом і Дональдом Трампом.
- 21 травня Комітет Сенату Конгресу США запитав документи про роботу Хантера Байдена, сина ексвіцепрезидента Джо Байдена, в українській енергетичній компанії Burisma.
- Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати наші країни.