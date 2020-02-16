Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.
“Прем’єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем’єр Канади, міністр оборони Німеччини, американські конгресмени і політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини – всього понад три десятки зустрічей за дві доби в Мюнхені”, – написав Цеголко.
За його словами, на зустрічах співрозмовників “озброювали аргументами проти країни-агресора”. Зокрема, мова йшла про те, що санкції працюють, і їх слід посилити; щоб припинити агресію, потрібно ввести миротворчий контингент ООН на окуповані території Донбасу; що для створення зони безпеки в Європі Україна якомога швидше повинна стати членом НАТО.
Фото: Святослав Цеголко / Facebook
“Всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що” 12 кроків “- це інформаційна провокація Путіна”, – підсумував Цеголко.
- Понад 20 американських дипломатів, чиновників і експертів виступили із заявою, якою розкритикували запропонований у Мюнхені план врегулювання ситуації на Донбасі.
- Один з авторів “Мюнхенського плану” від України, дипломат Василь Філіпчук у 2017 році проходив у справі про план передачі Криму в оренду Росії.