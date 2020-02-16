П'ятий президент України Петро Порошенко провів на полях Мюнхенської конференції з безпеки більше трьох десятків зустрічей, щоб "озброїти аргументами проти країни-агресора" своїх співрозмовників.

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

“Прем’єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем’єр Канади, міністр оборони Німеччини, американські конгресмени і політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини – всього понад три десятки зустрічей за дві доби в Мюнхені”, – написав Цеголко.

За його словами, на зустрічах співрозмовників “озброювали аргументами проти країни-агресора”. Зокрема, мова йшла про те, що санкції працюють, і їх слід посилити; щоб припинити агресію, потрібно ввести миротворчий контингент ООН на окуповані території Донбасу; що для створення зони безпеки в Європі Україна якомога швидше повинна стати членом НАТО.

Фото: Святослав Цеголко / Facebook

“Всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що” 12 кроків “- це інформаційна провокація Путіна”, – підсумував Цеголко.