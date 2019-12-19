Санкції проти Росії за агресію на Сході України і окупацію Криму повинні бути посилені і тривати до повного виконання Кремлем міжнародних зобов'язань.

Про це під час сесії з питань безпеки Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС заявив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко, повідомляє прес-служба партії.

“Важливо посилити політичний тиск на російську владу для безумовного та негайного звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України”, – наголосив Порошенко.

Він привітав ініціативу депутатів Європарламенту щодо направлення листа напередодні нормандського саміту із закликом сприяти звільненню всіх українських громадян з російських в’язниць.

“Ми маємо подвоїти зусилля для примушення Росії відновити та забезпечити свободу судноплавствавідповідно до Конвенції ООН з морського права у Керченській протоці та Азовському морі”, – переконаний Порошенко.

За його словами, санкціі проти Росії є гарантією для прогресу України, в тому числі для зміцнення оборонних спроможностей та внутрішніх реформ.

“Я вітаю продовження санкційЄС проти Росії, включаючи санкції за застосування сили у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Санкції не можна призупинити чи скасувати до повного виконання Мінських домовленостей та повернення Криму Україні”, – наголосив Порошенко.

Він також закликав європейських партнерів не повертатися до “статус-кво” у відносинах з РФ до відновлення територіальної цілісності України.

Порошенко ініціював візит нового Високого представника ЄС из закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля на Донбас.