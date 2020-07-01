П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко виступив у Печерському районному суді Києва, закликавши повернути відкриту проти нього справу в прокуратуру (Офісу Генпрокурора) як "юридичний треш".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Я хочу повністю погодитися з позицією генерального прокурора… Позицією генерального прокурора Рябошапки (колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, – ред.), що це повний юридичний “треш”. Це дуже небезпечно для генерального прокурора – говорити правду в очі. Тому що саме за це, за відмову підписати “треш” генеральний прокурор Рябошапка був відправлений у відставку… Тому я ще раз наголошую, ваша честь: поверніть той, як назвав генеральний прокурор Рябошапка, “треш” цьому “угрупованню” (мається на увазі прокуратура, – ред.), подякуйте їм… Тим більше, що 10 липня, через дев’ять днів, у них закінчується відведений законом термін на розслідування справи, після завершення якого вони зобов’язані її закрити. Так вимагає закон”, – зазначив Порошенко.

Він також звернувся до нинішнього генпрокурора Ірини Венедіктової і президента Володимира Зеленського.

“Я хочу звернутися до пана Зеленського і до пані Венедіктової і повторити тезу: ми вас не боїмося. Замахнулися? Бийте! Не відкладайте. Не бійтеся. Треба запроторити за грати – запроторюйте! Наголошую: в Україні це дуже погано закінчується”, – заявив Порошенко.

Під час виступу він також наголосив, що “відосиками” влада відволікає людей від реальних проблем у країні.

“Разом із тим я пропоную інший варіант – всій країні об’єднатися. Не “відосиками” відволікати людей від проблем економіки, яка після того, як ви зірвали стоп-кран, падає в піке. Коли ви людей залишили наодинці з пандемією, розважаючись у “Велюрах”, у хмельницьких кафе, у дніпровських ресторанах, а людей посадили на карантин і позбавили роботи. Зараз намагаєтеся попкорном їх відволікти? Не робіть цього”, – сказав політик.

“Я ще раз наголошую: є щось пред’являти – пред’являйте і отримуйте результат. Немає – вибачіться, закрийте справу і займайтеся тим, де розкрадаються десятки мільярдів”, – додав п’ятий президент.

Порошенко висловив думку, що генпрокурор Венедіктова “в глибині душі” погоджується з Рябошапкою в тому, що справа є “трешем”, але, “бачачи долю Рябошапки, будучи залежною від президента Зеленського, вона боїться за свою подальшу долю”.

У зв’язку з цим Порошенко попросив суд про відвід генпрокурора.

“Зніміть з неї цей тягар, шануйте і поважайте жінку”, – звернувся він до суду.

В контексті відкритої проти нього справи Порошенко провів паралель із тезами радянських обвинувачів, зокрема, академіка Андрія Вишинського. Останній увійшов у світову історію як головний державний обвинувач (генеральний прокурор СРСР) на сталінських “показових судових процесах” 1930-х років.

“Ваша честь, я вам подарую цю книгу, називається “Судебные речи и статьи советских обвинителей”. Ви знайдете тут позицію “академіка” Вишинського, яка повністю збігається з позицією звинувачення: “Іноді бувають такі часи, коли державна необхідність вимагає відкласти закон в сторону разом із Конституцією, і діяти виключно в інтересах держави, вашого уявлення про неї”. І тоді українські громадяни в XXI столітті, тому що ви показали “відосик” будуть ходити в суд, бажано Печерський, щоб доводити свою невинність. Це таку державу ви нам пропонуєте?” – заявив політик.

“Тобто ви призначили винними 40 млн українців. Невинними будуть лише ті, яким ви дозволити в ваших “відосиках” бути невинними? Ми з вами в різних країнах живемо”, – повідомив Порошенко.

Варто відзначити, що під час засідання захист Порошенка заявив відвід генеральному прокурору Ірині Венедіктовій і групі прокурорів у кримінальному провадженні про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки (за яким п’ятий президент є підозрюваним).

Зокрема, адвокат Ігор Головань оголосив клопотання про відвід генпрокурора у зв’язку з незаконністю вручення підозри Порошенку, а також групі прокурорів – процесуальних керівників у справі.

А адвокат Ілля Новіков заявив, що суду слід вирішити питання щодо даного клопотання, оскільки напередодні генпрокурор у своєму відеозверненні запросила Порошенка в суд, “щоб довести свою невинність”. Дане твердження Венедіктової суперечить презумпції невинуватості.

У результаті суддя Сергій Вовк це клопотання не задовольнив.

Представники прокуратури просять суд обрати Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.