Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п’ятий Президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.
Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовилися під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об’єднавчого собору.
Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.
20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий Президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему “Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі”.
Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.
- Нещодавно п’ятий президент України, лідер фракції “Європейської Солідарності” Петро Порошенко потрапив в етер каналу “Рада” і висловив свою думку стосовно оновлення каналу на 320 млн гривень коштом платників податків.
- Також п’ятий президент України Петро Порошенко до третьої річниці спільно з дружиною Мариною взяли участь у подячному Молебні з нагоди третьої річниці Об‘єднавчого Собору, який очолив предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Також Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
- 17 грудня, депутати від «ЄС» у Київраді оголосили про політичний тиск та переслідування.