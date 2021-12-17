П'ятий президент Україні та лідер фракції “Європейська Солідарність” Петро Порошенко вирушив у заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. У суботу й неділю він проведе ряд зустрічей у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п’ятий Президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.

Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовилися під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об’єднавчого собору.

Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.

20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий Президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему “Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі”.

Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.