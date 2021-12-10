П'ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко поділився враженнями стосовно слів президента України Володимира Зеленського, що останній не виключає проведення референдуму стосовно Донбасу, Криму та війни в цілому.

Про це Петро Порошенко розповів у перерві ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

Зокрема, п’ятий президент зазначив, що Конституція України забороняє проведення референдумів, що стосуються територіальної цілісності, суверенітету та державного устрою. Президент України має захищати Конституцію, а не її порушувати.

Порошенко наголосив, що єдиним джерелом державної влади в Україні є народ, а Конституція є основним законом.

“Я категорично не згоден з тим, щоб референдуми використовувалися як технології для проведення в тому числі неукраїнських рішень”, – заявив він.

П’ятий президент попросив подумати, раптом під час цього референдуму 2 чи 3 області приймуть рішення інше, ніж решта держави, чим повторять для президента РФ Путіна позицію фейкового “референдуму”, проведеного в Криму.

“Після фейкового референдуму в Криму в мене є певна алергія на спосіб вирішення питань й інтересів Путіна через референдум. Вивчіть уважно урок 14 року і не повторіть його”, – наголосив Петро Порошенко.

Він закликав вивчити все детально, а не кидатися так легко питаннями референдуму.