П'ятий президент України, лідер "ЄС" Петро Порошенко вважає твердження російського президента Володимира Путіна про те, що нібито українці та росіяни є "одним народом", демонстрацією його посягання на Україну.

Про це йшлося в його статті для польської Gazeta Wyborcza.

Як сповіщалося, в липні Володимир Путін опублікував нову статтю “Про історичну єдність росіян та українців”, у якій переконує, що Україна є “дітищем радянської епохи”, а на Донбасі — “громадянська війна” і “братовбивство”.

На переконання Порошенка, ключові слова статті демонструють невизнання Росією кордонів України та нехтування нею нормами міжнародного права.

“Вони готують громадську думку і збройні сили до продовження агресії проти України”, — пише п’ятий президент.

Ключові меседжі статті покликані легітимізувати імперські домагання Росії та підбадьорити нечисленну п’яту колону в Україні, вважає він.

Порошенко також переконаний, що єдине, чому Росії не вдалося утворити так звану Новоросію, — мешканці цих регіонів, хоча й говорять російською, вважають себе українцями.

“Ми, українці, не маємо проблем з власною ідентичністю. І нам по цимбалах, що саме про це думає Путін. Ми — українська політична нація, рівноправними членами якої є громадяни різного етнічного походження, різних конфесій і мовних спільнот. І від росіян нас відрізняють не тільки власний історичний досвід, мова, пісні і танці, кухня, а й політична культура, ставлення до прав і свобод людини, геополітичні орієнтири, усвідомлене і глибоко вкорінене відчуття причетності до європейської цивілізації. Ці відмінності протягом останніх семи років лише посилилися, і, до речі, не останню роль в прискоренні процесу відіграв настільки відштовхуючий для України Путін”, — пише очільник “ЄС”.

Путін, поширюючи тезу про “один народ”, на переконання Порошенка, демонструє, що посягає на всю Україну.

“Теза ж про “один народ” демонструє, що Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він посягає на всю Україну, тому що заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Його бачення України — Малоросійський федеральний округ як частина єдиного авторитарного простору. У такому варіанті повної і беззастережної капітуляції він, можливо, і готовий підтримати нашу територіальну цілісність — так легше проковтнути, ніж частинами”, — додає п’ятий президент.