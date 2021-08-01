Про це йшлося в його статті для польської Gazeta Wyborcza.
Як сповіщалося, в липні Володимир Путін опублікував нову статтю “Про історичну єдність росіян та українців”, у якій переконує, що Україна є “дітищем радянської епохи”, а на Донбасі — “громадянська війна” і “братовбивство”.
На переконання Порошенка, ключові слова статті демонструють невизнання Росією кордонів України та нехтування нею нормами міжнародного права.
“Вони готують громадську думку і збройні сили до продовження агресії проти України”, — пише п’ятий президент.
Ключові меседжі статті покликані легітимізувати імперські домагання Росії та підбадьорити нечисленну п’яту колону в Україні, вважає він.
Порошенко також переконаний, що єдине, чому Росії не вдалося утворити так звану Новоросію, — мешканці цих регіонів, хоча й говорять російською, вважають себе українцями.
“Ми, українці, не маємо проблем з власною ідентичністю. І нам по цимбалах, що саме про це думає Путін. Ми — українська політична нація, рівноправними членами якої є громадяни різного етнічного походження, різних конфесій і мовних спільнот. І від росіян нас відрізняють не тільки власний історичний досвід, мова, пісні і танці, кухня, а й політична культура, ставлення до прав і свобод людини, геополітичні орієнтири, усвідомлене і глибоко вкорінене відчуття причетності до європейської цивілізації. Ці відмінності протягом останніх семи років лише посилилися, і, до речі, не останню роль в прискоренні процесу відіграв настільки відштовхуючий для України Путін”, — пише очільник “ЄС”.
Путін, поширюючи тезу про “один народ”, на переконання Порошенка, демонструє, що посягає на всю Україну.
“Теза ж про “один народ” демонструє, що Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він посягає на всю Україну, тому що заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Його бачення України — Малоросійський федеральний округ як частина єдиного авторитарного простору. У такому варіанті повної і беззастережної капітуляції він, можливо, і готовий підтримати нашу територіальну цілісність — так легше проковтнути, ніж частинами”, — додає п’ятий президент.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував статтю Володимира Путіна про українців. Він зазначив, що цю статтю він ретельно проаналізує.
- Соціальна мережа Facebook видалила допис посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, у якому він розкритикував заяви президента Росії Володимира Путіна про “один народ”. Згодом допис повернули і перепросили.