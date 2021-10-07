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Порошенко відповів Шуфричу в Раді: Коли «шавка» Путіна тявкає на нашу команду, значить, ми все робимо правильно

П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко жорстко прокоментував виступ представника “Опозиційної платформи - За життя” Нестора Шуфрича у Верховній Раді.

Четвер, 7 жовтня 2021, 17:24

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що під час обговорення кандидатів на посаду голови Верховної Ради біля трибуни виступив нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Йому надали слово після виступу нардепа від “ЄС” Олексія Гончаренка.

Шуфрич почав свій виступ російською зі звинувачень на адресу Гончаренка. Його обурив зміст виступу нардепа. 

Потім нардеп попросив Порошенка прокоментувати виступ свого колеги й зазначив, що поважає лише опонентів з принципами.

Відповідь Порошенка не забарилася. Лідер “ЄС” вважає, що риторика представників “Опозиційної платформи – За життя” та монобільшості на адресу опозиції дедалі частіше збігається.

“Коли п’ята колона і вірна “шавка” Путіна тявкає на нашу політичну силу – це яскраве підтвердження, що ми все робимо правильно, приймаємо правильні рішення і рухаємося в правильному напрямку. Але я хочу окремо наголосити, що сьогодні додатково до хаосу, в якому опинилася країна – в економіці, енергетиці, пандемії, обороні, зовнішній політиці, зруйнована міжнародна коаліція, яку створила наша команда, – додалася парламентська криза”, – зазначив Порошенко.

Лідер “ЄС” закликав підтримати народну депутатку, медика-добровольця Яну Зінкевич на посаду голови Верховної Ради України.

“Я закликаю всіх, хто є в цьому залі, спокійно і виважено прийняти рішення на підтримку Яни Зінкевич”, – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, що народний депутат з фракції партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко з трибуни Парламенту привітав президента РФ Володимира Путіна відомою кричалкою авторства харківських вболівальників.

Голова депутатської фракції партії “Голос” Ярослав Железняк та позафракційний нардеп Гео Лерос зняли свої кандидатури на посаду спікера.

Нагадаємо, що на посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.

Раніше повідомляли, що голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.

  • Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
  • 7 жовтня народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Теги: Європейська солідарність, Нестор Шуфрич, Олексій Гончаренко, Петро Порошенко

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