П'ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що відправляє Збройним силам нову партію безпілотників. Він побував на виробництві БПЛА Poseidon на Кіпрі, де поряджають чергову партію для України.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“[…] тут ми підписуємо нові документи за проєктом “Poseidon” і відправляємо в Україну ще одну партію “пташок” для нашої артилерії. Є й інші цікаві напрацювання – поки що ми їх не розголошуємо, але вони неприємно вразять русню і порадують українців”, – сказав Порошенко.

Наступна партія вирушить в Україну вже післязавтра, запевнив голова “Європейської Солідарності”.

“Ми також ретельно вивчаємо можливості шостої моделі – Poseidon H6. Він літає на більшій висоті, годинами може перебувати у повітрі й має більшу вантажність”, – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що в серпні 2022 року Порошенко заявив про довгостроковий контракт на БПЛА Poseidon H10. Наразі Фонд Порошенка з волонтерами ГО “Справа громад” реалізують контракт на постачання понад 20 комплексів.

ДОВІДКА. Poseidon – безпілотник, що має дальність роботи до 150 кілометрів, висота польоту – до 4 000 метрів та працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.