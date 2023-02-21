Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
“[…] тут ми підписуємо нові документи за проєктом “Poseidon” і відправляємо в Україну ще одну партію “пташок” для нашої артилерії. Є й інші цікаві напрацювання – поки що ми їх не розголошуємо, але вони неприємно вразять русню і порадують українців”, – сказав Порошенко.
Наступна партія вирушить в Україну вже післязавтра, запевнив голова “Європейської Солідарності”.
“Ми також ретельно вивчаємо можливості шостої моделі – Poseidon H6. Він літає на більшій висоті, годинами може перебувати у повітрі й має більшу вантажність”, – зазначив Порошенко.
Нагадаємо, що в серпні 2022 року Порошенко заявив про довгостроковий контракт на БПЛА Poseidon H10. Наразі Фонд Порошенка з волонтерами ГО “Справа громад” реалізують контракт на постачання понад 20 комплексів.
ДОВІДКА. Poseidon – безпілотник, що має дальність роботи до 150 кілометрів, висота польоту – до 4 000 метрів та працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.
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