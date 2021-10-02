Верховний Суд задовольнив касаційні скарги п’ятого президента України Петра Порошенка, партії "Європейська Солідарність" та телеканалу "Прямий" у справі за позовом заступника очільник адміністрації біглого президента Віктора Януковича - Андрія Портнова.

Про це повідомляє “Прямий”.

У серпні 2019 року соратник Януковича подав позов, намагаючись визнати недостовірним та спростувати твердження про те, що “матеріали “справи моряків” незважаючи на таємницю слідства були передані ДБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі”.

Небензя цитував матеріали цієї справи на засіданні Радбезу ООН з метою виправдати дії країни-агресора під час захоплення українських кораблів у листопаді 2018 року у Керченській протоці.

Верховний Суд у своїй постанові, зокрема, зауважив, що суди першої та другої інстанції не надали оцінки доказам щодо вірогідності поширеної інформації. Зокрема у заяві Портнова “про вчинене кримінальне порушення” у “Справі моряків”, роздруківці тексту виступу Небензі на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому він цитував заяву Портнова із “Справи моряків”, роздруківці Портнова в телеграм-каналі щодо “Справи моряків” та його обізнаності щодо цієї справи.

Таким чином Верховний Суд скасував рішення Печерського суду та Київського апеляційного суду і відправив справу на новий розгляд.

Як відомо, в травні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом нібито “державної зради” Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їхнього захоплення Росією.

Провадження було розпочато за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича – Андрія Портнова.

Розслідування було розпочато за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 111 КК (державна зрада) і 426-1 КК (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

У липні минулого року керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань (ДБР) Олег Корецький визнав, що провадження, відкрите проти Петра Порошенка за фактом проходження українських військових кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018 року, не матиме перспектив у суді.

Корецький також перерахував кримінальні провадження, фігурантом яких є п’ятий президент Петро Порошенко і які є безперспективними. За словами слідчого, це 80% відкритих проваджень.