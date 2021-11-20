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Порошенко вимагає негайно розслідувати «вагнергейт» та покарати зрадників

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав негайно провести об’єктивне розслідування "вагнергейту", покарати винних у державній зраді й захистити українських розвідників.

Субота, 20 листопада 2021, 12:01

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Розслідування Bellingcat, а тепер і заява ексочільника військової розвідки Василя Бурби проливають світло на зрив унікальної спецоперації українських спецслужб із затримання російських терористів-“вагнерівців”. Очевидно, йдеться про персональну відповідальність Зеленського, який особисто перекреслив важку і вкрай небезпечну роботу фахівців-розвідників”, – йдеться в повідомленні.

На переконання Порошенка, міру такої відповідальності має встановити тільки ТСК, уповноважена розслідувати зрив спецоперації. До того ж у такій комісії представники провладної фракції не повинні мати більшості через конфлікт інтересів.

“Зеленський має покаятися за постійну брехню щодо “вагнергейту”, негайно надати державну охорону офіцерам – учасникам спецоперації та сумлінно співпрацювати з ТСК, щоб дати їй можливість максимально об’єктивно оцінити дії президента. Непрофесіоналізм, безвідповідальність, брехня – все це давно визначає політику нинішньої влади” – зазначив він.

Але, за словами лідера “ЄС”, “вагнергейт” – це більше ніж брехня, бо йдеться про зраду українських військових, а отже й української держави, в часи війни. Спецоперація, яка мала стати гордістю українських спецслужб та увійти у світову історію боротьби з тероризмом, стала ганьбою і зрадою влади.

“Ми вимагаємо правди. Влада має негайно дати суспільству відповідь, хто дав команду спецслужбам зірвати спецоперацію із затримання “вагнерівців”. Хто той “кріт”, який злив деталі операції Лукашенку та Путіну? Мають бути негайно відсторонені й зняті зі своїх посад всі, присутні на нараді в Офісі президента, де обговорювався фінал спецоперації.

Ми вимагаємо від Зеленського припинити переслідування розвідників, негайно поновити в ЗСУ всіх незаконно звільнених військовослужбовців та надати їм охорону. Ми також вимагаємо від правоохоронних органів порушити кримінальні справи за фактом державної зради та перевищення службових повноважень”, – наголосив п’ятий президент.

Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в статті #Букв.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак відмовилися прийти на “Свободу слова”, де обговорюватимуть справу “вагнерівців”. В ОПУ заявили, що президенти більше не ходять на “телевізійний килим до олігарха”.

Теги: Володимир Зеленський, вагнергейт, вагнерівці, Державна зрада, Петро Порошенко, розслідування, Росія

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