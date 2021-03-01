П'ятий президент та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вимагає негайно створити тимчасову парламентську слідчу комісію (ТСК) щодо зірваної спецоперації по затриманню російських бойовиків з ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко також закликав забезпечити охорону офіцерам розвідки, які володіють інформацією щодо цієї спецоперації.

“Більше того – ми побачили, що з офіцерів розвідки, які виконували надзвичайно важливе завдання, зараз зняли охорону. Я твердо переконаний – ми маємо звернутися і відновити охорону, захистити наших воїнів і негайно на цьому тижні поставити ТСК по “вагнерівцям”, – сказав Порошенко.

Вчора видання Цензор.НЕТ з посиланням на джерела повідомило, що колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Василя Бурбу, який дав свідчення щодо провалу операції із захоплення російських терористів у Білорусі, виселили з будинку і забрали охорону.

Це сталося згодом після того, як ексголова ГУР МО, а також низка інших високопоставлених офіцерів військової розвідки дали свідчення в Державному бюро розслідувань і Офісі Генпрокурора, де повністю підтвердили факт зради і зриву спецоперації ​​після наради в Офісі Президента 24 липня 2020 року.

Петро Порошенко нагадав, що операція українських спецслужб із затримання найманців ПВК “Вагнер” була санкціонована ним ще наприкінці 2018 року. Крім того, ця спецоперація проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва.

“Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення”, – повідомив п’ятий президент.

Нагадаємо, що міжнародна мережа розслідувачів Bellingcat у березні планує оприлюднити власне розслідування щодо зриву спецоперації щодо “вагнерівців”.

Нагадаємо, що “Вагнер” – це приватна російська військова компанія, яка постачає навчених бійців для військових операцій в Україні та інших країнах світу. 26 лютого Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук Євгена Пригожина – власника цієї компанії.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.