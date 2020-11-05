П'ятий президент України Петро Порошенко вимагає від Уряду та чинного глави держави Володимира Зеленського протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та Феофанію для прийому хворих на коронавірус COVID-19 українців.

Про це він сьогодні заявив з трибуни Верховної Ради під час розгляду державного бюджету.

“За 72 години, і це моє звернення до прем’єр-міністра, ми маємо негайно відкрити відомчі лікарні, включно з Феофанією, де рішення має прийняти Зеленський. І помістити туди тих, кому не вистачає місця в лікарні”, – наголосив Порошенко.

Він нагадав, що у Зеленського та Кабінету Міністрів було 9 місяців і 66 млрд гривень Коронавірусного фонду, щоб якісно підготувати країну до викликів епідемії коронавірусу.

“Не зроблено нічого від слова “зовсім”. Ні ШВЛів, ні кисню, ні ліків, ні засобів захисту, ні ліжок, обладнаних всім необхідним в лікарнях. Українці залишилися сам на сам з цими проблемами. Я наголошую – це злочин. І ціна цього злочину зростає щодня. Майже 10 тисяч захворілих за одну добу, за 24 години. В Києві тисяча захворілих. Майже двісті померлих. Померлих дома, бо немає місця в лікарнях. Померлих у лікарнях, бо немає кисню, бо вони задихнулися. Захворілих, бо немає засобів захисту”, – зазначив політик.

П’ятий президент закликав припинити “Велике будівництво”, на яке було витрачено гроші з Коронавірусного фонду, і передбачити в держбюджеті-2021 окрему програму, “яка забезпечує безкоштовні маски, тести, які можна зробити за годину, безкоштовні захисні костюми, місця в лікарнях з киснем, ліки безкоштовні”.

“Всього цього позбавлені українці, тому що з Коронавірусного фонду гроші витрачалися на значну програму, яка називається “Велике крадівництво”. Бо звідти вони крадуть”, – заявив Порошенко.

Окремо політик розкритикував якість законопроєкту про державний бюджет на 2021 рік.

“Хочу наголосити, що, судячи з проєкту бюджету, він є особистою розпискою пана Зеленського у власній некомпетентності і дилетантстві. Я твердо переконаний, що українське прислів’я “До булави треба голови” зараз є яскравою демонстрацією цього”, – заявив нардеп.