П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив про необхідність "негайної закритої зустрічі лідерів усіх фракцій із президентом Володимиром Зеленським для обговорення загроз у безпековій, енергетичній та медичній сферах".

Про це він заявив на погоджувальній раді в Парламенті.

“Першочерговим на сьогодні є питання ситуації на кордонах, яка залишається надзвичайно небезпечною. 31 жовтня і 1 листопада The Washington Post та інші впливові авторитетні видання повідомили про загрозливу концентрацію російських військ біля кордону з Україною, показавши супутникові зображення споруд і з’єднань першої танкової армії західного військового округу. Через декілька годин 1 листопада Міністерство оборони і ГУ розвідки України спростовує американських журналістів фразою, що 1 листопада додаткове перекидання російських підрозділів в бік державного кордону не було, скоріш за все факти є елементом спеціальних інформаційних психологічних дій проти України”, – зазначив Петро Порошенко.

П’ятий президент нагадав, що 2 листопада аналітикам та експертам заперечив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

“Цитата: “скажімо так, те, що пишуть, не відповідає дійсності. На сьогоднішній день це неправда”. 7 листопада Офіс президента в особі прессекретаря також заперечив американцям: “Україна не має підтвердженої інформації, що Росія знову розширює кількість військових в Криму, ОРДЛО та біля українських кордонів. Міноборони називає ці повідомлення елементами психологічного або пропагандистського тиску”, – сказав Петро Порошенко.

Політик зауважив, що американці навели конкретні факти із зазначенням частин, підрозділів, супутникових даних тощо.

“12 листопада Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про загрозливу концентрацію і маневри російських військ… І лише позавчора Офіс президента нарешті визнав загрозу з боку російських військ. І виявилося, що Україна має всі підстави для занепокоєння, оскільки російські маневри несуть характер прихованого зростання. За словами Офісу президента, російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань біля державного кордону. Після завершення лише особовий склад повернувся до місць постійної дислокації, а вся військова техніка включно з танками, бойовими машинами, ракетними системами “Іскандер” залишилася на кордоні”, – зазначив лідер “Європейської Солідарності”.