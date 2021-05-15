Про це політик заявив під час форуму львівських депутатів, інформує пресслужба “ЄС”.

Порошенко нагадав, що навіть у найважчі роки російської агресії держава захистила людей через спрощений механізм отримання субсидій.

Для порівняння він навів цифри: якщо в 2017 році субсидії отримали близько 7 млн домогосподарств, то в опалювальний сезон 2020-21 років – трохи більше 2 мільйонів.

“Ми захистили людей, в першу чергу, які мають обмежені доходи, через створення ефективного механізму субсидій. Так, зокрема, в піковий 2017 рік субсидії отримали близько 7 млн домогосподарств. З держбюджету офіційно було виділено 72 млрд грн. А під час опалювального сезону 2020-21 років субсидіями скористалися не 7, а трохи більше 2 млн домогосподарств. 4 з лишнім мільйони залишилися без субсидій, тому що оформити їх стало майже неможливо. А в держбюджеті замість 70 млрд передбачено лише 36 млрд. І при цьому навіть Мінсоцполітики потребу в субсидіях на поточний рік оцінило в 46 млрд грн. Нагадаю, що ми давали більше 70… Це означає, що рівень життя людей катастрофічно падає”, – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що на початку травня Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, якою ускладнюється порядок оформлення субсидій на фоні епідемії коронавірусу в нашій країні.

“У Страсну п’ятницю Кабінет Міністрів України оприлюднив драконівську постанову, якою значно ускладнюється порядок оформлення субсидій. Це означає, що найбідніші люди мають з першого травня в умовах ковіду заново заповнювати декларації, подавати декларації про доходи, про видатки. Особливо цинічно це виглядає, що вони мають особисто їхати і стояти в черзі під час пандемії. Це порушує жорсткі правила безпеки, це не дає можливості уникнути черги і це смертельно небезпечно, особливо для літніх людей”, – наголосив Порошенко.

Політик наполягає, що субсидії українцям повинні перепризначити автоматично.

“Хочу нагадати, як вирішується це питання. Ми через “Укрпошту” розіслали бланки, люди могли заповнити ці бланки і відправити назад. Все. Це відбувалося виключно в автоматичному порядку. Дай субсидію, а потім заходь і перевір, якщо ти маєш будь-які підозри щодо коректності її використання. У вас є бази даних фіскальної служби”, – заявив Порошенко.

“Уряд має негайно скасувати цю драконівську, грабіжницьку постанову знущання над українцями”, – резюмував він.