Порошенко вимагає від Зеленського зупинити відставку Смолія

Про це повідомила пресслужба “Європейської Солідарності”.
“Тиск відбувся з боку вищого політичного керівництва держави. Дуже непокоїть момент, коли це сталося. Вимога до Смолія написати заяву прозвучала наступного дня після отримання траншу Світового банку, через тиждень після отримання першого траншу МВФ, через тиждень після отримання першого траншу макрофінансової допомоги з боку ЄС. Це називається одним словом – обман. Обман партнерів, які повірили підпису під меморандумом МВФ, оскільки крім підпису керівництва уряду, Національного банку, міністра фінансів там стоїть підпис Зеленського”, – сказав Порошенко.
У зв’язку з цим він закликав Зеленського переглянути рішення про відставку очільника НБУ.
“Відкличте заяву, поверніть її Смолію без розгляду, бо, як зараз висловився один з інвесторів, це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю з сірниками”, – додав п’ятий президент.
Він також зазначив, що міжбанківський валютний ринок вже відреагував на тривожні новини з НБУ зниженням курсу національної валюти. Крім того, це негативно вплинуло на позиції України на міжнародних ринках запозичень.
“Перші результати ми вже маємо, бо 1 мільярд 750 мільйонів доларів розміщених вчора в єврооблігації України, скасовані, бо інвестори не вірять. І не бажають далі гратися в подібні ігри з “крапленими картами”, – пояснив Порошенко.
За його словами, тиск на голову НБУ відбувається безпосередньо з Офісу Зеленського в інтересах Коломойського.
“Володимире Олександровичу, що ви все ще стоїте перед вибором, кого обрати: Україну з її 40-мільйонним народом – чи Коломойського з його інтересами отримати з держави мільярди крадених доларів, ним крадених. І повернути собі “ПриватБанк”. Разом зі Смолієм з країни підуть й іноземні інвестори, і більше не повернуться. Бо тотальне піке національної економіки, яка викликана тим, що ви “смикнули стоп-кран” під час коронавірусу безглуздим карантином, буде мати руйнівні наслідки”, – наголосив лідер “ЄС”.
Водночас, він також звернувся до депутатів з монобільшості з вимогою не підтримувати відставку Голови НБУ.
“Я зараз хочу звернутися до народних депутатів з монобільшості, які не вважають себе членами групи Коломойського, які за часів моєї каденції вважали себе реформаторами: зараз народ та історія буде дивитися в очі кожному з вас. І від того, на яку кнопку ви натиснете буде залежати ваша подальша доля і доля країни. Прохання – не допустити чергового удару по репутації країни, на допустити руйнації України”, – закликав Порошенко.
Крім того, лідер “ЄС” також закликав Смолія не здаватися та відкликати заяву про відставку.
“Якове Васильовичу, відкличте заяву. Зараз той час, коли дуже актуальне гасло – ніколи не здавайся. Якове Васильовичу, після вчорашнього судилища я маю право з таким лозунгом звернутися саме до вас”, – резюмував Порошенко.
- 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.
- Правління Національного банку продовжить працювати, незважаючи на відставку голови центробанку Якова Смолія.
- Ряд нардепів відреагували на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.
- Офіс Президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.