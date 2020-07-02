Порошенко вимагає від Зеленського зупинити відставку Смолія

П’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що звільнення голови Національного банку України Якова Смолія несе надзвичайні ризики для фінансової стабільності України та співпраці з міжнародними партнерами. Тому він вимагає від президента Володимира Зеленського зупинити його відставку і забезпечити незалежність НБУ.

Про це повідомила пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Тиск відбувся з боку вищого політичного керівництва держави. Дуже непокоїть момент, коли це сталося. Вимога до Смолія написати заяву прозвучала наступного дня після отримання траншу Світового банку, через тиждень після отримання першого траншу МВФ, через тиждень після отримання першого траншу макрофінансової допомоги з боку ЄС. Це називається одним словом – обман. Обман партнерів, які повірили підпису під меморандумом МВФ, оскільки крім підпису керівництва уряду, Національного банку, міністра фінансів там стоїть підпис Зеленського”, – сказав Порошенко.

У зв’язку з цим він закликав Зеленського переглянути рішення про відставку очільника НБУ.

“Відкличте заяву, поверніть її Смолію без розгляду, бо, як зараз висловився один з інвесторів, це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю з сірниками”, – додав п’ятий президент.

Він також зазначив, що міжбанківський валютний ринок вже відреагував на тривожні новини з НБУ зниженням курсу національної валюти. Крім того, це негативно вплинуло на позиції України на міжнародних ринках запозичень.

“Перші результати ми вже маємо, бо 1 мільярд 750 мільйонів доларів розміщених вчора в єврооблігації України, скасовані, бо інвестори не вірять. І не бажають далі гратися в подібні ігри з “крапленими картами”, – пояснив Порошенко.

За його словами, тиск на голову НБУ відбувається безпосередньо з Офісу Зеленського в інтересах Коломойського.

“Володимире Олександровичу, що ви все ще стоїте перед вибором, кого обрати: Україну з її 40-мільйонним народом – чи Коломойського з його інтересами отримати з держави мільярди крадених доларів, ним крадених. І повернути собі “ПриватБанк”. Разом зі Смолієм з країни підуть й іноземні інвестори, і більше не повернуться. Бо тотальне піке національної економіки, яка викликана тим, що ви “смикнули стоп-кран” під час коронавірусу безглуздим карантином, буде мати руйнівні наслідки”, – наголосив лідер “ЄС”.

Водночас, він також звернувся до депутатів з монобільшості з вимогою не підтримувати відставку Голови НБУ.

“Я зараз хочу звернутися до народних депутатів з монобільшості, які не вважають себе членами групи Коломойського, які за часів моєї каденції вважали себе реформаторами: зараз народ та історія буде дивитися в очі кожному з вас. І від того, на яку кнопку ви натиснете буде залежати ваша подальша доля і доля країни. Прохання – не допустити чергового удару по репутації країни, на допустити руйнації України”, – закликав Порошенко.

Крім того, лідер “ЄС” також закликав Смолія не здаватися та відкликати заяву про відставку.

“Якове Васильовичу, відкличте заяву. Зараз той час, коли дуже актуальне гасло – ніколи не здавайся. Якове Васильовичу, після вчорашнього судилища я маю право з таким лозунгом звернутися саме до вас”, – резюмував Порошенко.