Відповідну заяву політик зробив сьогодні під час виступу на погоджувальній раді голів депутатських фракцій і груп Верховної Ради.

Так, днями президент Володимир Зеленський підписав ухвалений ВР закон № 5309, яким будівництво Київської обхідної дороги (Великої кільцевої дороги) виводиться з-під дії закону “Про публічні закупівлі”.

Вказаний документ передбачає, що тендерні процедури не потрібно буде застосовувати при будівництві Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва.

Як зазначали в Національному агентстві з питань запобігання корупції, це означає, що “десятки мільярдів гривень будуть витрачені на масштабний проєкт для будівництва Великої кільцевої дороги в обхід прозорих тендерних процедур, які покликані мінімізувати корупцію та забезпечити добросовісну конкуренцію”.

“Кілька днів тому Зеленський підписав закон, який виводить з-під дії ProZorro будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва. Це 10% всіх загальних закупівель держави… Ви скасовуєте систему тендерів ProZorro і набиваєте собі кишені для того, щоб валізами гроші заносили в Офіс президента для розподілу їх потім серед монобільшості Верховної Ради (нардепів від “Слуги народу”, – ред.). І про це вже знає весь світ. Ви ганьбите цим Україну”, – наголосив Порошенко.

“Так само, як і ваші крадіжки з ковідного фонду. Так само, як і плани красти з “Великої реставрації”. Я твердо переконаний, що з такими принципами нам точно не по дорозі до Європейського Союзу”, – додав він.

Порошенко зауважив, що корупційні схеми на державних закупівлях, які виводять мільярди гривень з-під тендерних механізмів ProZorro, є перешкодою для руху України в ЄС та НАТО.

“Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО та Євросоюзу. Так само як і корумпована Україна. Про що абсолютно чітко в Брюсселі два тижні тому, куди Зеленський так і не потрапив, бо не отримав запрошення, наголосили як з цього, так і по той бік океану”, – зазначив політик.

(На відео – з 33:58)

Варто зазначити, що згідно з підписаним документом № 5309 закупівлі до святкування 30-ї річниці Незалежності України також можуть проводитися не через тендери, а за допомогою набагато менш конкурентної переговорної процедури.

Як пояснювала юристка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України, а нині засновниця “Ліги антитрасту” Агія Загребельська, президент Зеленський підписав закон, “який дозволяє Тимошенко (заступнику голови ОПУ Кирилу Тимошенку, – ред.) та Кубракову (міністру інфраструктури Олександру Кубракову, – ред.) витратити більше 5 млрд грн на святкування Дня Незалежності та більше 100 млрд грн (10% бюджету) на Київську окружну дорогу без аукціонів та без ProZorro”.

“Зеленський та його команда тільки завдяки цьому закону поповнять свою особисту та “партійну касу” на щонайменш 20 млрд грн”, – наголошувала Загребельська.

Що відомо про будівництво Київської обхідної дороги?

Проєкт спорудження нової Київської обхідної дороги (КОД) презентував у серпні минулого року Офіс президента.

Проєкт хочуть реалізувати в межах президентської програми “Велике будівництво”.

Дорога пролягатиме навколо столиці. План передбачає спорудження Київської обхідної дороги “так званим напівкільцем загальною протяжністю майже 150 км”.

Вона матиме шість ділянок та сполучить траси М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків та М-01 Київ – Чернігів.

Також планується зведення моста з підходами протяжністю понад 25 км через річку Дніпро.

“КОД поєднає між собою найбільші міста київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль та Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста”, – зазначали в ОПУ.

Крім того, за допомогою нової дороги планувалося “розвантажити столицю від транзитного транспорту” й вберегти “від негативного впливу фур”. Зазначалося, що КОД “сконцентрує на собі до 70% вантажного транспорту”.

Загальну вартість нової дороги на Банковій оцінювали у 85 млрд грн.

Проєкт планують реалізовувати до 2025 року.

Наприкінці травня цього року в “Укравтодорі” оголосили про підписання меморандуму з американською компанією Bechtel Overseas Corporation “щодо співпраці в рамках реалізації Проєкту будівництва обхідної дороги навколо Києва (КОД)”.

Зазначалося, що Bechtel Overseas Corporation – “світовий лідер у з питань інжинірингу, закупівель та будівництва”, що “входить до списку 400 найбільших підрядників США”.