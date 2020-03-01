Відео опубліковано на Facebook-сторінці Порошенка.

Українська рок-група Kozak System презентувала новий альбом “Закохані злодії”. Концерт відвідав і п’ятий президент України Петро Порошенко з дружиною.

Поява Порошенка в холі Жовтневого палацу викликала ажіотаж серед українців, які прийшли на концерт. Вони віталися з Порошенком і просили сфотографуватися. У самому залі глядачі концерту підтримали Порошенка гучними оплесками.

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За словами Петра Порошенка, “хлопці створили справжнє шоу”.

“Вчорашній вечір був сповнений шаленого драйву та неймовірної енергії. Спасибі Kozak System і Іван Леньо за такі чудові емоції. Це було чудово і справжньо! Жовтневий палац не завадив прихильникам танцювати. Бо на концерті Kozak System важко всидіти на місцях”, – написав Порошенко.