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Порошенко вважає дії влади загрозою для національної єдності – Financial Times

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що звинувачення проти нього в державній зраді є частиною "дивних речей", які відбуваються за його наступника та загрожують національній єдності.

Вівторок, 21 грудня 2021, 20:13

Про це пише видання Financial Times.

Петра Порошенка звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму через забезпечення постачань вугілля з окупованих Росією регіонів у період з 2014 по 2019 роки. Він все заперечує.

Колишній президент України Петро Порошенко звинуватив чинного президента Володимира Зеленського в тому, що він ризикує національною єдністю під час загрози повномасштабного російського вторгнення, намагаючись позбутися конкурента шляхом політично вмотивованого переслідування.

“Сьогодні, коли вся Європа і весь світ, включаючи Україну, мають об’єднатися проти [президента Росії Володимира] Путіна, в Україні відбуваються дивні речі”, – сказав Порошенко.

Кримінальні справи проти Порошенка відбуваються на тлі ширшого репресування Зеленським олігархів, зокрема Ріната Ахметова, найвпливовішого бізнесмена країни.

Але зараз цей крок посилив занепокоєння щодо збереження національної єдності та стабільності в той час, коли розвідка США підозрює, що Росія планує нове вторгнення в Україну.

“Мені “передають вітання” з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився у Європі”, – сказав Порошенко у коментарях, які описують висунуту йому підозру як спробу позбутися його як лідера опозиції.

Насміхаючись з минулого Зеленського як коміка та кінопродюсера, Порошенко додав: “Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня… за моїм графіком, а не за графіком потужного сценариста Зеленського”.

Заперечуючи правопорушення, Порошенко назвав справу проти нього “перетином червоних ліній”, додавши, що “це вже не жарт”.

Перебуваючи за кордоном, Порошенко заявив, що зустрічається з польськими та іншими європейськими політиками, щоб “сформувати потужну коаліцію на підтримку України перед загрозою Росії”.

Представники влади у п’ятницю намагалася фізично вручити Порошенку повідомлення про підозру у справі, яку порушили слідчі. Але депутат і лідер опозиційної партії сів у авто і поїхав до аеропорту.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив Financial Times, що закордонна поїздка була заздалегідь спланована, а цими вихідними передбачалася зустріч у Туреччині з духовним лідером Східної Православної Церкви.

Новіков назвав цю справу останньою зі “100 або більше кримінальних справ, де фігурує ім’я Порошенка”. В України не було іншого вибору, стверджував юрист, окрім як купувати вугілля у підконтрольних Росії східних регіонах у 2014-15 роках, щоб уникнути відімкнення електроенергії.

Відразу не прокоментував справу Зеленський, який раніше висловлювався про корупційну діяльність Порошенка під час його перебування при владі.

Посольство США зауважило щодо недопустимості політичних мотивів у справі Порошенка:

“США уважно стежать за розглядом справи проти колишнього президента Порошенка”, – повідомило посольство США у Києві у вівторок. “[Важливо], щоб процес і результат ґрунтувалися на верховенстві права, а не на політиці”.

Порошенко посідає друге місце після Зеленського у рейтингах напередодні президентських виборів 2024 року. Чинний президент переміг Порошенка у 2019 році, набравши 73% голосів, але відтоді його популярність впала на дві третини.

“У країни зараз є один виклик, і в Зеленського теж… і це стосується найсерйознішої з усіх можливих загроз з боку Росії”, – сказав Джеймс Шерр, старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Естонії в Міжнародному центрі оборони та безпеки. “Він повинен згуртувати країну”, – додав Шерр.

Нагадаємо, що Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді. Його адвокат Ілля Новіков назвав документ стосовно підозри Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України.

У заяві від партії “Європейської Солідарності” підозру Петру Порошенку назвали політично вмотивованою та фейковою і зауважили, що для цього кроку президент України Володимир Зеленський свідомо обрав час, коли п’ятий президент у відрядженні.

Теги: кримінальна справа, Європейська солідарність, переслідування опозиції, Петро Порошенко, підозра

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