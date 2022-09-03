П'ятий Президент України Петро Порошенко закликав до запровадження миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) на Запорізькій АЕС, якщо місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не може гарантувати безпеку на станції.

Про це він заявив в етері французького телеканалу LCI.

“На моє глибоке переконання, оскільки йдеться про глобальну ядерну безпеку, то потрібно негайно проводити рішення по демілітаризації ЗАЕС і розміщенню там миротворчих підрозділів за рішенням Ради безпеки ООН. Це є найбільш швидкий і на мою думку найбільш ефективний крок”, – наголосив п’ятий президент.

За його словами, це не дуже належить до компетенції МАГАТЕ, але місія має визнати, що якщо вона не здатна зупинити російські війська, гарантуючи безпеку, то має підтримати цю пропозицію: “І оскільки це підрозділ Об’єднаних Націй – вийти на Раду Безпеки ООН з цією пропозицією”, – додав Порошенко.

“Демілітаризація ЗАЕС – це один із небагатьох ефективних кроків, які врятують світ”, – зауважив лідер “Європейської Солідарності”.

Порошенко наголосив, що розраховує на підтримку Франції як постійного члена РБ ООН в просування цієї ініціативи: “Я хочу подякувати президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону за титанічні зусилля, які були спрямовані для врегулювання ситуації. Я дякую окремим країнам Євросоюзу, які підтримали мою ідею, мою пропозицію провести рішення про застосування миротворців з мандатами РБ ООН”, – резюмував п’ятий президент.