Про це він заявив в етері французького телеканалу LCI.
“На моє глибоке переконання, оскільки йдеться про глобальну ядерну безпеку, то потрібно негайно проводити рішення по демілітаризації ЗАЕС і розміщенню там миротворчих підрозділів за рішенням Ради безпеки ООН. Це є найбільш швидкий і на мою думку найбільш ефективний крок”, – наголосив п’ятий президент.
За його словами, це не дуже належить до компетенції МАГАТЕ, але місія має визнати, що якщо вона не здатна зупинити російські війська, гарантуючи безпеку, то має підтримати цю пропозицію: “І оскільки це підрозділ Об’єднаних Націй – вийти на Раду Безпеки ООН з цією пропозицією”, – додав Порошенко.
“Демілітаризація ЗАЕС – це один із небагатьох ефективних кроків, які врятують світ”, – зауважив лідер “Європейської Солідарності”.
Порошенко наголосив, що розраховує на підтримку Франції як постійного члена РБ ООН в просування цієї ініціативи: “Я хочу подякувати президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону за титанічні зусилля, які були спрямовані для врегулювання ситуації. Я дякую окремим країнам Євросоюзу, які підтримали мою ідею, мою пропозицію провести рішення про застосування миротворців з мандатами РБ ООН”, – резюмував п’ятий президент.
- Російські окупанти вивезли свою військову техніку з території Запорізької атомної електростанції перед візитом експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
- Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони РФ.
- Кабінет міністрів розширив санкції проти “Росатома” та вніс до санкційного переліку понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із цією державною корпорацією РФ.
- Оцінивши ситуацію на Запорізькій АЕС, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) дійшла висновку, що найнебезпечніша ситуація спостерігається з фізичною цілісністю станції.