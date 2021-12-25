П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає політично мотивованим кримінальне провадження стосовно “сприяння терористичній організації та державної зради”. Він звинувачує свого наступника президента Володимира Зеленського у підбурюванні судової влади. Хоч зараз основним викликом для країни є російська військова агресія.

Про це пише німецьке видання Neue Zürcher Zeitung.

“Звинувачувати мене у державній зраді у державній зраді – це перехід “червоних ліній”, – такими словами лідер найбільшої опозиційної партії України Петро Порошенко прокоментував кримінальне провадження, порушене проти нього в понеділок. Про це він заявив в особистому інтерв’ю у Варшаві, де зараз перебуває.

Порошенко неабияк розлючений останніми подіями. Дії прокуратури залежні від його опонента і наступника на президентській посаді Володимира Зеленського. Час цих звинувачень не був випадковим, адже давно було відомо, що п’ятий президент буде у Варшаві на запрошення польського Сенату.

Порошенко переконаний: Зеленський бажає, щоб політик залишився за кордоном або сів за ґрати в Україні на багато років. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зовнішньоекономічні операції у далекому минулому

Петра Порошенка звинувачують у тому, що він використовував свої президентські повноваження для закупівлі кам’яного вугілля з проросійських сепаратистських регіонів з літа 2014 до весни 2015 року. За даними прокуратури, цим і “у співпраці з представниками російського керівництва” він вчинив державну зраду.

Закупівлі загальною вартістю в еквіваленті 54 мільйони доларів сприяли б діяльності “терористичних організацій” – тобто сепаратистів. Вугілля постачалося українським державним компаніям, частково через Росію.

“Про мене у Зеленського багато кримінальних фантазій”, – пояснює Порошенко в інтерв’ю. За словами п’ятого президента, лише за останні два з половиною роки проти нього було порушено близько 120 кримінальних проваджень.

Він пояснює, чому справу про державну зраду було розпочато в той час, коли Київ перебуває під величезним тиском через концентрацію російських військ на східному кордоні: адже Зеленський не сприймає цю загрозу достатньо серйозно. Опозиційний політик впевнений, що тепер усі сили повинні разом протистояти Росії.

“Конкретно це означає, що я не буду першим атакувати”, — каже Порошенко. Його прозахідна партія “Європейська Солідарність” звинувачує Зеленського та його партію “Слуга народу” в імпорті російського і, ймовірно, донецького вугілля, а також російської та білоруської електроенергії.

“Мета Зеленського — атакувати найсильнішу опозиційну партію”, — пояснює Порошенко. Рейтинг схвалення діяльності сьогоднішнього президента різко впав у порівнянні з його обранням два з половиною роки тому. Порошенко пояснює це тим, що Зеленський не впорався з коронакризою, високою інфляцією та енергетичною кризою.

Застереження від західних урядів

Петро Порошенко вважає звинувачення у державній зраді абсурдним, оскільки, будучи президентом у 2014 році, він забезпечив припинення просування підтримуваних Росією сепаратистів на сході України. Тому він також наголошує, що ні в якому разі не буде жити в еміграції.

“У першій половині січня повернуся в Україну, де буду захищати себе, свою команду та своїх виборців”, – обіцяє Порошенко.

Посольство США в Києві оголосило, що буде уважно стежити за будь-яким процесом, і закликало винести рішення, яке буде відповідати “принципам верховенства права, а не політики”. З аналогічними заявами виступили представництва Великої Британії та ЄС.