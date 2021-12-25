Про це пише німецьке видання Neue Zürcher Zeitung.
“Звинувачувати мене у державній зраді у державній зраді – це перехід “червоних ліній”, – такими словами лідер найбільшої опозиційної партії України Петро Порошенко прокоментував кримінальне провадження, порушене проти нього в понеділок. Про це він заявив в особистому інтерв’ю у Варшаві, де зараз перебуває.
Порошенко неабияк розлючений останніми подіями. Дії прокуратури залежні від його опонента і наступника на президентській посаді Володимира Зеленського. Час цих звинувачень не був випадковим, адже давно було відомо, що п’ятий президент буде у Варшаві на запрошення польського Сенату.
Порошенко переконаний: Зеленський бажає, щоб політик залишився за кордоном або сів за ґрати в Україні на багато років. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Зовнішньоекономічні операції у далекому минулому
Петра Порошенка звинувачують у тому, що він використовував свої президентські повноваження для закупівлі кам’яного вугілля з проросійських сепаратистських регіонів з літа 2014 до весни 2015 року. За даними прокуратури, цим і “у співпраці з представниками російського керівництва” він вчинив державну зраду.
Закупівлі загальною вартістю в еквіваленті 54 мільйони доларів сприяли б діяльності “терористичних організацій” – тобто сепаратистів. Вугілля постачалося українським державним компаніям, частково через Росію.
“Про мене у Зеленського багато кримінальних фантазій”, – пояснює Порошенко в інтерв’ю. За словами п’ятого президента, лише за останні два з половиною роки проти нього було порушено близько 120 кримінальних проваджень.
Він пояснює, чому справу про державну зраду було розпочато в той час, коли Київ перебуває під величезним тиском через концентрацію російських військ на східному кордоні: адже Зеленський не сприймає цю загрозу достатньо серйозно. Опозиційний політик впевнений, що тепер усі сили повинні разом протистояти Росії.
“Конкретно це означає, що я не буду першим атакувати”, — каже Порошенко. Його прозахідна партія “Європейська Солідарність” звинувачує Зеленського та його партію “Слуга народу” в імпорті російського і, ймовірно, донецького вугілля, а також російської та білоруської електроенергії.
“Мета Зеленського — атакувати найсильнішу опозиційну партію”, — пояснює Порошенко. Рейтинг схвалення діяльності сьогоднішнього президента різко впав у порівнянні з його обранням два з половиною роки тому. Порошенко пояснює це тим, що Зеленський не впорався з коронакризою, високою інфляцією та енергетичною кризою.
Застереження від західних урядів
Петро Порошенко вважає звинувачення у державній зраді абсурдним, оскільки, будучи президентом у 2014 році, він забезпечив припинення просування підтримуваних Росією сепаратистів на сході України. Тому він також наголошує, що ні в якому разі не буде жити в еміграції.
“У першій половині січня повернуся в Україну, де буду захищати себе, свою команду та своїх виборців”, – обіцяє Порошенко.
Посольство США в Києві оголосило, що буде уважно стежити за будь-яким процесом, і закликало винести рішення, яке буде відповідати “принципам верховенства права, а не політики”. З аналогічними заявами виступили представництва Великої Британії та ЄС.
- Нагадаємо, Курт Волкер заявив щодо переслідування Порошенка: “Поки Путін впритул підходить до кордонів, Зеленський воює з прозахідним лідером”.
- Раніше Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятого президента України Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді” для того, щоб потім запровадити проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони.
- #Букви вже писали про підозру одному з учасників цієї справи – ексміністру Демчишину. Опублікована частина підозри Петру Порошенку дозволяє припустити, що п’ятому президенту вручили документ того ж змісту, що і Володимиру Демчишину.