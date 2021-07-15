П’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко вимагає, щоб у Бюджетній декларації передбачили збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим.

Про це він заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради, інформує пресслужба “ЄС”.

Зокрема, нардеп закликав передбачити у Бюджетній декларації на наступні три роки кошти на збільшення субсидій і зарплат, зокрема й медикам, вчителям та військовим.

“Бюджетна декларація на наступні роки – це розписка у власній безпорадності, явка з повинною”, – наголосив Порошенко.

За його словами, у Зеленського не здатні скористатися безпрецедентно сприятливими для України кон’юнктурою зовнішніх ринків, починаючи від зерна і закінчуючи чорними металами.

“Кожна українська родина зараз платить високу ціну за непрофесійність і повну управлінську безпорадність влади. Платить низькими зарплатами, мізерними пенсіями, захмарними тарифами, високими цінами”, – заявив Порошенко.

Лідер “ЄС” впевнений, що Бюджетна декларація свідчить про відсутність будь-якої економічної стратегії.

Він також нагадав, що рік тому Зеленський обіцяв вдвічі знизити тарифи. Проте зараз вартість однієї платіжки зросла більше як на 50%, кількість отримувачів субсидій скоротилося більш як вдвічі – з 7 млн до 3 млн, а видатки на субсидії з державного бюджету скоротилися у 2,5 раза – з 73 млрд грн до 36.

“Ми вимагаємо, щоб Бюджетна декларація передбачала істотне збільшення видатків на субсидії, так само були внесені зміни до закону про державний бюджет. Ми вимагаємо підвищення заробітної плати, грошового забезпечення контрактників, яке востаннє збільшувалися ще за моїм дорученням на початку 2019 року. Виконати зобов’язання перед вчителями, лікарями, відмовитися від збільшення податків на середній клас, зосередитися на ключових реформах і відновленні довіри інвесторів. Бо кінець епохи бідності настане, але не за ваших часів, панове “слуги”, – додав Порошенко.