П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність"Петро Порошенко зустрівся з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Про це повідомляє пресслужба партії.

Під час бесіди були обговорені ключові питання внутрішньополітичного розвитку України, включаючи стан верховенства права, правосуддя та антикорупційна політика, забезпечення незалежності антикорупційних структур, боротьба з наслідками пандемії коронавірусу, скоординовані підходи до протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Петро Порошенко відзначив тверду позицію Великої Британії, в тому числі як головуючої у Групі Семи, на підтримку України як на фронті внутрішніх реформ, так і протидії безпековим викликам.

Визнано важливість збереження та посилення санкцій проти Росії, зокрема на рівні країн Сімки, до повного виконання Москвою Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

На зустрічі було окремо приділено увагу ситуації у сфері свободи слова та ЗМІ, шляхи забезпечення макроекономічної стабільності та відновлення економічного розвитку України, прискорення її європейського та євроатлантичного курсу.

Петро Порошенко висловив надію на активну підтримку Лондона у питанні євроатлантичної інтеграції України, передусім у частині отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

У ході зустрічі презентовано законопроекти для протидії дезінформації та відповідальності за співробітництво з країною-агресором.

Ініціативи “Європейської Солідарності” щодо боротьби з російською пропагандою та протидії колабораціонізму

Пропонується прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави агресора)”.

Заборонятиметься:

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ;

глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ.

Санкції передбачені щодо фізичних осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій за порушення норм Конституції та законодавства України — зокрема щодо дій, які загрожують незалежності та суверенітету України, спрямованих на підрив безпеки тощо.

Також пропонується прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм)”.

Формами колабораціонізму визнано:

участь у збройному конфлікті на боці держави-агресора;

публічні заклики, спрямовані на підтримку чи співробітництво з державою-агресором та/або окупаційною владою;

організація та проведення під контролем держави-агресора виборів, референдумів та інших форм волевиявлення

громадян на тимчасово окупованих територіях;

організація масових заходів політичного характеру в рамках співробітництва з державою-агресором;

неодноразове розміщення у мережі Інтернет закликів до підтримки держави-агресора;

вступ на посади в органах, самопроголошених чи створених державою-агресором;

передача матеріальних та нематеріальних ресурсів регулярним військам держави-агресора;

організація та участь у проведенні інформаційних кампаній, спрямованих на забезпечення підтримки держави-агресора.

Передбачені санкції у вигляді:

Позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої;

Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої за такі дії, вчинені представником влади або повторні дії, чи за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної та релігійної ворожнечі;

Позбавлення волі на строк від 5 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої за такі дії, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Крім того, було представлено постанову Верховної Ради “Про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань”.

За словами Порошенка, Постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників Революції гідності – зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софії Федини, Марусі Звіробій та інших.

П’ятий президент закликав політичні сили, представлені у парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під проєктами законів і постанови.