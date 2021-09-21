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Порошенко з трибуни Ради розкритикував бюджетну політику монобільшості

Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявив, що бюджетна політика “Слуги народу" базується не на інтересах людей, а на лобіюванні тіньових доходів.

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:35

Відповідну заяву він зробив з трибуни Верховної Ради, інформують #Букви.

“Я наголошую – ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіях, і це все треба зробити зараз”, – сказав Порошенко.

Лідер “ЄС” зазначив, що попри коронавірусну кризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна. Зокрема, у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині – 21% зростання економіки за квартал. Водночас в Україні на фоні кризи минулого року цей показник був на рівні 5%.

Порошенко переконаний, що для стимулювання розвитку економіки потрібні прямі іноземні інвестиції. Для цього влада має забезпечити верховенство права і довіру, демократію, права людини, свободу ЗМІ й відсутність переслідування опозиції.

“По всім цим питанням Україна за Зеленського демонструє регрес… Якщо ви подивитесь на цей бюджет, згадайте – коли Гетьманцев лобіював “лотерейку”, коли Арахамія лобіював “ігорку”, вони казали, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Скільки зараз заклали в доходи від “ігорки” і “лотерейки”? 700 мільйонів. Оце і є брехня, бо гроші йдуть в кишені “слуг” у вигляді конвертів “20-40-50”, які розносяться по залу”, – говорить Порошенко.

Нагадаємо, що сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Верховної Ради представив проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Детальніше про основні показники – у матеріалі.

  • Нардеп від “ЄС” Володимир В’ятрович заявив, що у проєкті державного бюджету на 2022 рік недостатньо врахували фінансування галузі культури.
Теги: бюджет-2022, бюджетна політика, монобільшість, Петро Порошенко, Слуга народу

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