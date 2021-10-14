Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Церемонія пройшла у меморіальному комплексі “Зала пам’яті” на території Міноборони України.

Цей комплекс було створено за ініціативи Петра Порошенка. У меморіалі щоденно відбувається ритуал поіменного згадування військових, які загинули у день ритуалу, починаючи з 1992 року у боях за Україну або у миротворчих місіях.

“Вони віддали життя за Україну — найкращі її сини й дочки. Завдяки їхньому героїзму і самопожертві український народ є і буде. Це завдяки українським військовим була зупинена російська агресія, яка так зухвало почалася. Це завдяки їм Київ, Дніпро, Львів сотні наших міст та десятки тисяч сіл та селищ мають можливість жити мирним життям”, – зазначив п’ятий президент Петро Порошенко.

Родині загиблого морпіха Ярослава Журавля вручили громадську нагороду Знак народної пошани “Слава України”.

Нагадаємо, що “Європейська Солідарність” вимагає від президента Володимира Зеленського присвоїти загиблому Ярославу Журавлю найвище звання Герой України.

Фото: пресслужба “Євросолідарності”

Нагадаємо, що у Києві відбулося покладання квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні та Меморіального комплексу Героям-киянам, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.