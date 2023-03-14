Порошенко з волонтерами передадуть військовим 150 генераторів для мобільних майстерень та лазень

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа громад" і компанією "Рошен" придбали 150 генераторів, котрі використають для оснащення мобільних майстерень та пересувних лазень.

Про це політик повідомив у Facebook.

У військах на такі обладнані вагончики – великий попит, тож, аби прискорити виготовлення лазень і майстерень, відкривають ще один виробничий майданчик.

Порошенко зауважив, що зараз ситуація з енергетикою вже не така критична, проте разом зі “Справою Громад” і “Рошеном” прийняли рішення і купили генератори у виробника за конкурентоздатними цінами, пояснивши, що кошти для допомоги армії мають використовуватися в найкращий і найефективніший спосіб.

150 генераторів встановлять або на банно-пральних комплексах, або на майстерні для відновлення боєздатності наших бригад на фронті.

“Ми робимо максимум для того, щоб забезпечити і встигнути до контрнаступу. Ми завершили переговори і відкриваємо третій майданчик для виробництва. Бо нинішня швидкість нас не влаштовує”, – зазначив п’ятий президент.

Політик подякував усім небайдужим українцям, які допомагають ЗСУ, зауваживши, що це спільний внесок в перемогу, у контрнаступ.

Мобільні лазні – спільний проєкт Фонду Порошенка та ГО “Справа Громад”, черга за цими комплексами велика. Тож, аби прискорити процес, деякі військові підрозділи передають волонтерам порожні контейнери та причепи, а майстри їх обладнують під банно-пральні комплекси.

“Один із наших пріоритетів – берегти високий морально-психологічний стан та вмотивованість бійців. Для цього 5 місяців тому наша команда інженерів з нуля розробила та поставила на потік військові лазневі комплекси. Зараз черга на лазні вилаштувалася вже з величезної кількості бригад, тому ми стараємося якнайшвидше задовольнити всі потреби війська”, – наголосив Порошенко.

Нещодавно Петро Порошенко під час поїздки в Херсон разом з волонтерами передав розвідникам дві вантажівки DAF, а також три дрони Mavic 3T з тепловізорами.