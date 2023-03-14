Порошенко з волонтерами передасть військовим 150 генераторів для мобільних майстерень та лазень

Про це політик повідомив у Facebook.
У військах на такі обладнані вагончики великий попит, тож, аби прискорити виготовлення лазень і майстерень, відкривають ще один виробничий майданчик.
Порошенко зауважив, що зараз ситуація з енергетикою вже не така критична, проте разом зі “Справою Громад” і “Рошеном” прийняли рішення і купили генератори у виробника за конкурентоздатні ціни, пояснивши, що кошти для допомоги армії мають використовуватися найкращим і найефективнішим способом.
150 генераторів встановлять або на банно-пральний комплекс, або на майстерню для відновлення боєздатності наших бригад на фронті.
“Ми робимо максимум для того, щоб забезпечити і встигнути до контрнаступу. Ми завершили переговори і відкриваємо третій майданчик для виробництва. Бо нинішня швидкість нас не влаштовує”, – зазначив п’ятий президент.
Політик подякував усім небайдужим українцям, які допомагають ЗСУ, зауваживши, що це спільний внесок в перемогу, у контрнаступ.
Мобільні лазні – спільний проєкт Фонду Порошенка та ГО “Справа Громад”, черга за цими комплексами велика. Тож, аби прискорити процес, деякі військові підрозділи передають волонтерам порожні контейнери та причепи, а майстри їх обладнують під банно-пральні комплекси.
“Один із наших пріоритетів — берегти високий морально-психологічний стан та вмотивованість бійців. Для цього 5 місяців тому наша команда інженерів з нуля розробила та поставила на потік військові лазневі комплекси. Зараз черга на лазні вилаштувалася вже з величезної кількості бригад, тому ми стараємося якнайшвидше задовольнити всі потреби війська”, – наголосив Порошенко.
Нещодавно Петро Порошенко під час поїздки в Херсон разом з волонтерами передав розвідникам дві вантажівки DAF, а також три дрони Mavic 3T з тепловізорами.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО “Справа громад” передадуть на фронт ще два комплекси на базі БПЛА Poseidon і вантажівок DAF. Політик зазначив, що відповіддю суспільства на страшні злочини росіян має бути ще більша допомога ЗСУ.
- Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО “Справа громад” оголосили про новий контракт на військові тягачі. Відтак, понад два десятки вантажівок Foden 8×6 Сarrier передадуть українським захисникам на фронт.
- Українська співачка Ольга Полякова та захисник “Азовсталі” Михайло Діанов відвідали військових ЗСУ у реабілітаційному центрі “Незламні“, для яких минулого року зібрали 2,5 мільйона гривень на протезування.
- Станом на 1 лютого 2023 року Фонд Петра Порошенка та компанія ROSHEN, починаючи з 24 лютого 2022 року, спрямували на підтримку ЗСУ 55 мільйонів доларів США (1 790 000 000 гривень).
- Протягом 1-2 березня в Україну прибули перші 24 гусеничних броньовиків, які закупив Благодійний фонд Сергія Притули на пожертви українців та донорів зі всього світу. Всього очікується 101 одиниця техніки.