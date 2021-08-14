Порошенко заявив про невідворотність нової хвилі коронавірусу: Треба наростити темпи вакцинації

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко журналістам в Ужгороді, інформує пресслужба політсили.

“Нова хвиля невідворотна. Ба більше, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже понад 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну – 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить “статистиці” Зеленського, який каже, що померли менш як 60 тисяч. Це брехня”, – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя у зв’язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Це сталося, на його думку, через те, що кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені.

“Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти – зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на “велике крадівництво”. Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку”, – обурився п’ятий президент.

Порошенко нагадав, що країною поширюється небезпечний штам Delta. Тож необхідно різко наростити вакцинування, а така можливість є.

“Треба було це робити в січні – тоді, коли робив це весь світ. Зараз де-факто 95% населення України невакциноване. Не ведеться кампанія роз’яснення, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які сьогодні продемонструвала ця “зелена влада”, – зауважив він.

Порошенко наголосив, що слід терміново вакцинувати людей й закупити сучасні ліки.

“Вакциновані люди, навіть якщо вони й захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовою спільнотою, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя”, – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що за минулу добу, 13 серпня, в Україні підтвердили 1353 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Водночас очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні більшість хворих на коронавірус COVID-19 за останні три місяці (або ж понад 99%) не були вакциновані.