Порошенко зайшов до зали Печерського суду

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Суд сьогодні має оголосити рішення щодо обрання Порошенку запобіжного заходу у справі про державну зраду і фінансування тероризму.
“Три роки тому ми святкували отримання Томосу, вони за це порушили проти мене справу. Так само як за наказ переходу ЗСУ в контрнаступ. Так хто з нас зрадник? Так само справу за наказ відбити прохід до Азовського моря. Порушили справу за наказ про підписання і створення “нормандського формату”, угоду про Асоціацію. Вони ненавидять нас”, – сказав Порошенко.
П’ятий президент також наголосив, що люди, які зібралися під судом, “борються за демократію та за рух України до ЄС та НАТО”.
- Нагадаємо, під Печерським районним судом, де сьогодні має відбутися засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку, почалися сутички. Побили депутата Київради Олександра Погребиського. Представники правоохоронних органів почали силове протистояння з мирними протестувальниками і намагалися знести намети, в яких роздавали чай учасникам акції.
- Нагадаємо, сьогодні Петру Порошенку озвучать запобіжний захід. Засідання суду відбулося 17 січня, проте судді стало погано і він не виніс рішення.
- Відомо, що прокуратура просить суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень.
- 17 січня під Печерський суд звезли автозаки.
- Як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка, читайте у матеріалі.