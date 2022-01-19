Порошенко зайшов до зали Печерського суду

ЗеПорушення

54

Всього порушень

54

Днів без порушень
15:07 У віці 112 років помер найстаріший чоловік у світі
14:48 Кабмін дозволив витратити «тисячу за вакцинацію» на ліки з 24 січня: якій групі населення 
13:51 Родина Зеленських таємно відпочивала на Сейшелах – УП
13:45 Україна у 2022 році має отримати План дій щодо членства в НАТО — Петро Порошенко
13:35 США передали Україні майже мільйон доз вакцини Pfizer
13:29 Поліцейські, які напали на мирних мітингувальників, мають бути покарані — Погребиський
13:10 ФБР та Європол відключили сервери, що використовувалися у міжнародних кібератаках
12:18 Розміщення російського ядерного озброєння у Білорусі несе загрозу для Європи — Держдеп
12:11 Церемонію Grammy вперше проведуть у Лас-Вегасі
11:57 В Україні однорічній дитині вперше трансплантували печінку від посмертного донора
11:33 Українка Філя Жебровська потрапила до списку 50 впливових жінок Forbes, старших за 50 років
11:00 Держсекретар США прибув до Києва
10:35 Тривожність — дитяче слово 2021 року — дослідники Оксфорду
10:26 Казахстан вийшов із режиму надзвичайного стану
07:55 19 січня 2022 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
07:16 Морози до -12° і сонце: якою буде погода на Водохреща
01:12 В Офісі президента назвали одним із пріоритетів проведення Євробаскету-2025

18 січня

23:41 «На українському кордоні не поети» – Дмитро Кулеба закликав Францію не романтизувати Росію
23:04 «Ведмедик із малим мозком» – Посольство Польщі про твіт МЗС Росії щодо Переяславської ради
22:27 Депутати Бундестагу закликають тиснути на РФ «Північним потоком-2»
21:51 «НАТО допоможе Україні реалізувати право на самозахист» – Єнс Столтенберг
20:10 АМКУ відкрив справу проти компанії «Нафтогаз Трейдинг»
20:02 Водохреща: походження та традиції святкування в Україні
19:49 Патріарх Філарет подав позов до ОАСК на Держетнополітики
19:00 Вчені NASA навчилися робити бинти з клітин шкіри астронавтів
18:43 В Уельсі знайшли крокодила під підлогою класної кімнати в школі
18:38 У компанії «Pfizer» надали прогноз щодо закінчення пандемії коронавірусу

Порошенко зайшов до зали Печерського суду

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прибув до Печерського райсуду Києва для заслухання вироку суду.

Середа, 19 січня 2022, 13:50
Підтримати

Про це повідомляють #Букви

 

Суд сьогодні має оголосити рішення щодо обрання Порошенку запобіжного заходу у справі про державну зраду і фінансування тероризму.

“Три роки тому ми святкували отримання Томосу, вони за це порушили проти мене справу. Так само як за наказ переходу ЗСУ в контрнаступ. Так хто з нас зрадник? Так само справу за наказ відбити прохід до Азовського моря. Порушили справу за наказ про підписання і створення “нормандського формату”, угоду про Асоціацію. Вони ненавидять нас”, – сказав Порошенко.

П’ятий президент також наголосив, що люди, які зібралися під судом, “борються за демократію та за рух України до ЄС та НАТО”.

  • Нагадаємо, під Печерським районним судом, де сьогодні має відбутися засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку, почалися сутички. Побили депутата Київради Олександра Погребиського. Представники правоохоронних органів почали силове протистояння з мирними протестувальниками і намагалися знести намети, в яких роздавали чай учасникам акції.
  • Нагадаємо, сьогодні Петру Порошенку озвучать запобіжний захід. Засідання суду відбулося 17 січня, проте судді стало погано і він не виніс рішення.
  • Відомо, що прокуратура просить суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень.
  • 17 січня під Печерський суд звезли автозаки.
  • Як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка, читайте у матеріалі.
Теги: Печерський суд, Порошенко, суд

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook