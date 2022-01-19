Порошенко зайшов до зали Печерського суду

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Суд сьогодні має оголосити рішення щодо обрання Порошенку запобіжного заходу у справі про державну зраду і фінансування тероризму.

“Три роки тому ми святкували отримання Томосу, вони за це порушили проти мене справу. Так само як за наказ переходу ЗСУ в контрнаступ. Так хто з нас зрадник? Так само справу за наказ відбити прохід до Азовського моря. Порушили справу за наказ про підписання і створення “нормандського формату”, угоду про Асоціацію. Вони ненавидять нас”, – сказав Порошенко.

П’ятий президент також наголосив, що люди, які зібралися під судом, “борються за демократію та за рух України до ЄС та НАТО”.