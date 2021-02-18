Про це сказав п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко в етері “Прямого”.

Порошенко розповів, що робитиме, якщо РНБО під тиском Зеленського ухвалить рішення про закриття “Прямого” каналу, “П’ятого”, “Еспресо”.

“Я вважаю, що це буде черговою червоною лінією, яку перетне влада Зеленського. Але хочу наголосити, що це вже буде точка неповернення. Я пишаюся тим, що у 2003 році я разом з командою однодумців створили “5 канал” і підписали дивний для того часу документ – основні засади редакційної політики, який підписали найкращі зіркові журналісти того часу. Я пишаюся тим, що ми жодного разу з того часу цей документ, який регламентує свободу слова, ніколи не порушували. Щобільше, я пишаюся тією роллю, яку “5 канал” як незалежний телевізійний єдиний канал зіграв в “помаранчевій” революції. Інакше тут давно б була Росія. І я переконаний, що свою роль в захисті української державності відіграла свобода слова і її уособлення – “5 канал”. Всі визнають, що революції б не було або вона була б іншою…”, – відповів Порошенко.

Він зазначив, що свобода слова – це є засадничі позиції української державності.

“Я не думаю, що це розуміє Зеленський. Бо Зеленський… більше бруду, як було вилито на мене, в тому числі і його зусиллями, його “95 кварталом” з брехнею “Горіла хата палала”, з грою на роялі не руками та з виглядом України як повії. Але в страшному сні не прийшло б закривати, тому що вони тебе критикують”, – додав п’ятий президент.

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер “ЄС” Петро Порошенко купив телеканал “Прямий”. За його словами, на найближчому засіданні РНБО планували ввести санкції проти власника цього телеканалу Володимира Макеєнка.

Раніше через введення Радою нацбезпеки та оборони санкції проти нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака, власника NewOne, “112 Україна” та Zik, телеканали було заблоковано. Рішення РНБО про запровадження санкції вводиться в дію указом президента. Юрист Назар Чорний в коментарі #Буквам розповідав, як працює механізм санкції та чи зможуть зазначені фізичні та юридичні особи їх позбутися.

Зеленський та “Прямий”

9 січня 2020 року Нацрада з телерадіомовлення призначила перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунчиком”. Після цього проти Пояркова порушили кримінальну справу, суд відпустив його під особисте зобов’язання.

В кінці травня ведучий телеканалу “Прямий” Тарас Березовець опублікував обвинувальний акт Служби безпеки України щодо Пояркова. Відповідно до документа, Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. Санкція — до п’яти років позбавлення волі.

У коментарі “Детектор-медіа” ведучий заявив, що справу розслідують з жовтня 2019 року нібито через пародію на YouTube, в якій згадувався Зеленський. Він стверджує, що в його діях не було замаху на злочин. За словами телеведучого, Президент двічі давав свідчення у цій справі, в яких нібито висловлював страх перед ним. Водночас прессекретарка Президента Юлія Мендель не змогла підтвердити цю інформацію.

Раніше кореспонденту #Букв вдалося сфотографувати частину листування між Євгенією Кравчук, яка є заступником голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цибою — головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова. “Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай у п’ятницю запросимо його, і пресслужба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.