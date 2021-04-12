Про це він заявив під час погоджувальної ради у понеділок, 12 квітня.

Зокрема, Порошенко повідомив, що вже зібрано понад 120 голосів народних депутатів. Він підкреслив, що у Державному бюджеті на 2021 рік досі не заплановані гроші для купівлі вакцини у кількості, достатній для вакцинації мільйонів українців.

Він подякував фракціям, які дали свої підписи за проведення позачергового засідання. ”

“Тут уже 122 підписи, не вистачає 28. Хочу наголосити жодного підпису «Слуг народу» тут немає. Правда очі коле”, – говорить Петро Порошенко.

“У постанові, яку ми вимагаємо розглянути, є надзвичайно актуальні питання – починаючи від аналізу виконання попередньої постанови Верховної Ради і притягнення до відповідальності тих, хто зірвав вакцинацію, захист лікарів, обладнання лікарень, в тому числі і киснем. Тих, хто зірвав закупівлю ліків, всі процеси, які рятують життя людей і за безглуздість і некомпетентність яких народ України платить ціну від 200 до 490 життів за добу”, – пояснив лідер “ЄС”.

Він зазначив, що мав зустрічі з лікарями у багатьох медзакладах, і партія “Європейська Солідарність” має комплексний антиковідний план.

За словами Порошенка, там є і допомога лікарям, і закупівля, і виробництво вакцин, і ліки проти коронавірусу.

“Те, що вам зараз пообіцяли, що у нас є 10 мільйонів, 20 мільйонів – меморандуми про наміри. Починати треба з того, що в бюджеті мають бути передбачені кошти і сплачена передплата. Якби влітку минулого року гроші витратилися не на «золотий асфальт» «крадівництва», а на закупівлю вакцин, в грудні вакцини були б. І зараз у нас кількість вакцинованих вимірювалася б десятками мільйонів. Я ще раз закликаю – вакцинуватися треба. Але нема чим вакцинуватися. Бо на 42-ох мільйонну країну станом на зараз ми маємо трохи більше 500 тисяч вакцин за рік коронавірусної хвороби”, – зазначив п’ятий президент.