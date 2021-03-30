Про це він заявив з трибуни Верховної Ради.

П’ятий президент наголосив, що ситуація у регіонах катастрофічна і потребує негайного засідання РНБО за участі керівників усіх фракцій.

Він привів цитату з телевізійного сюжету на каналі “1+1”, де йшлося про катастрофічну ситуацію з коронавірусом обласній лікарні Житомира.

“Зранку пацієнти задихалися, бо концентраторів не було. Хворі – сині, бо бракує кисню. Трупи лежать серед живих, бо нема машини, щоб вчасно вивозити. Бракує ліків. Медикам – не дають доплат”. Щоб “Слуги” не перекручували потім мої слова, я хочу наголосити, що це цитата із випуску ТСН на каналі, який привів вас до влади”, – зауважив Порошенко.

Він нагадав, що рік тому ніхто у світі не був готовий до пандемії, але більшість країн за цей час створили систему захисту населення.

“І тільки у нас третя хвиля пандемії виявилася повною несподіванкою для влади. Розпродавши на початку пандемії захисні маски, Зеленський обіцяв, що Україна буде серед перших країн, яка проведе вакцинацію. І що? Є держави, де провакциновано п’ятдесят відсотків людей, більшість країн Європи перевищило показник 10% всіх своїх мешканців. В Україні – лічені долі відсотка”, – каже лідер “ЄС”.

За його словами, вакцинацію в країні зірвано.

“Днями одна дуже авторитетна лікарка сказала, що на кінець року в Україні сформується таки колективний імунітет, як і в європейських країнах. Тільки в тих країнах – завдяки вакцинації. У нас – через рекордні показники смертності, на які зараз вийшла, на жаль, наша держава”, – каже Порошенко.

Він заявив, що “Європейська Солідарність” вимагає об’єднатися, спільно скликати засідання РНБО, взяти участь всім керівникам фракцій та груп Верховної Ради.

“Ми маємо додаткові пропозиції до нашого плану щодо протидії коронавірусу. Виділити кошти на придбання ліцензій на виробництво вакцин всередині держави. Зараз завершується розробка унікальних ліків. І щоб не сталося так, як з вакцинами, зараз треба укласти контракти і проплатити їх”, – пропонує Петро Порошенко.