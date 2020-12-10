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Порошенко застеріг владу від нецільового використання макрофінансової допомоги ЄС.

“Україна отримала фінансову допомогу від Європейського Союзу для протидії епідемії COVID-19. Ми вдячні нашим європейським партнерам, які не полишають Україну у важкий час і чітко демонструють, хто є нашим справжнім союзником… Водночас, ми жорстко вимагаємо від влади: ці кошти не має спіткати доля антиковідного фонду, коли мільярди гривень, які мали рятувати українців і дозволити країні подолати епідемію, закатали в асфальт для піару президента та відкатів для його друзів”, – зазначив Порошенко.

Політик уточнив, що 600 млн євро допомоги від ЄС – це 20 млрд гривень.

“Впевнений, на всі ці кошти український уряд має закупити вакцину від кращих світових виробників, аби безкоштовно провакцинувати всіх українців. Це – ключ до подолання епідемії і безпека для наших громадян”, – наголосив Порошенко.

Він нагадав, що Велика Британія вже розпочала вакцинацію, а днями це почнуть робити Франція, Ізраїль та США.

“Натомість українці досі не мають жодної відповіді від уряду щодо того, коли будуть підписані контракти з поставки вакцин… Необхідні кошти вже є. Ми будемо жорстко контролювати уряд, аби їх нарешті витратили за призначенням – для подолання епідемії COVID-19”, – заявив політик.