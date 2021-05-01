П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав українську владу відреагувати на обурливі санкції Росії проти високопосадовців Європейського парламенту та Європейської комісії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Російська зухвалість не має меж. Внесення до свого санаційного списку офіційних осіб ЄС в черговий раз демонструє відсутність намірів Москви змінювати свою поведінку. Кремль продовжує свідомо збільшувати рівень напруги та розкручувати ескалацію”, – йдеться в повідомленні.

Порошенко наголосив, що українська влада має відреагувати на санкції Росії.

“Відповідь Києва на цей путінський крок проти ЄС має бути чітка і тверда. Треба солідаризуватися з трансатлантичним світом в єдиному фронті засудження російського агресора і підтримки наших справжніх друзів!” – зазначив він.

У четвер, 29 квітня, Європарламент ухвалив резолюцію проти Російської Федерації, у якій закликав зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити державу від платіжної системи SWIFT та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів у разі вторгнення в Україну.

У п’ятницю, 30 квітня, МЗС РФ ввело санкції проти офіційних осіб ЄС, називаючи це реакцією на введені Радою ЄС в березні санкції. До списку тих, кому заборонено в’їзд до РФ потрапили: Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту; Іварс Аболішин, голова Нацради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина; Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії; Вера Йоурова, заступниця голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.